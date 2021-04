Bartra, su emocionante regreso y un mensaje al beticismo

Cuatro meses después Bartra regresaba a la titularidad. Parecía una apuesta arriesgada dado el rival que tenía enfrente, pero el internacional bético demostró que sabe jugar estos partidos, estuvo muy concentrado y cuajó un gran encuentro.



"Tenía muchas ganas de volver. Me he sentido muy bien, mejor de lo que esperaba. Nunca había estado estar cuatro meses sin jugar. En este tiempo he tenido momentos muy duros. Días como hoy hace que valore todo mucho más", indicaba el central catalán, que valoraba la reacción verdiblanca tras el gol de Carrasco. "Encajamos al principio y supimos reponernos. Yo creo que la ambición, no bajar los brazos, nos ha servido. El compromiso que hay sin balón es muy importante", reiteraba.



Aparte del partido, Marc Bartra también se refirió a la pelear por una Liga y unas plazas europeas que será de vértigo, con tres equipos implicados en cada una de ellas. "LaLiga está muy competida por todos lados. Queriamos ganar, ya que el Villarreal y la Real Sociedad no lo habían hecho", admitió.



Tras el partido y tras un tuit del Betis en el que elogiaba su partido, el jugador catalán no dudaba en responder: "Gracias familia".