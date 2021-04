Lo que Pellegrini reclama a Tello... y lo que éste le pide al técnico del Betis

Cristian Tello ha recuperado la sonrisa en el mejor momento para un futbolista, justo cuando llegan los partidos decisivos y los equipos definen sus objetivos. En lo colectivo, el desenlace de la temporada no puede ser más ilusionante para el Real Betis: sexto, empatado con el quinto y con dos puntos de ventaja sobre el séptimo, que también irá a Europa si el Barça gana la final de Copa al Athletic. En lo personal, más alicientes: después de pasar "las semanas más duras" de su vida por el fallecimiento de su padre y con escaso protagonismo en las alineaciones de Manuel Pellegrini, el pasado domingo por fin fue titular y además marcó un gol esencial para que el cuadro verdiblanco mantenga firme su candidatura continental.

"Estoy muy contento por volver a la titularidad, que hace tiempo que no la tenía, y con la alegría doble de además marcar un gol. Y muy contento también, sobre todo, por ese punto ante el Atlético, que es uno de los rivales más complicados en España y en toda Europa. Lo importante era sumar para poder seguir en la pelea por Europa", ha manifestado Tello en una entrevista al programa 'Todo al Verde' de BetisTV, donde ha explicado que la acción del definitivo 1-1 no fue casualidad.

La baja de Borja Iglesias hizo que Pellegrini inventase un once sin delantero, con Fekir y Joaquín como más adelantado y más responsabilidad ofensiva para los extremos, que fueron Ruibal y Tello. "A los extremos, el míster nos pide dar profundidad al equipo, no tener miedo a jugártela para intentar crear peligro y estar metidos en el juego cuando no tenemos balón para ayudar en defensa. El domingo, al no tener un '9' referencia, nos pidió a Aitor y a mí que entrásemos más de lo normal en zona de remate. Álex puso muy buen centro y por suerte pude marcar. Es lo que buscaba el míster, porque el Atlético defiende muy bien y al no tener un '9' referencia les podía complicar más", ha explicado el atacante catalán.

Pellegrini le exige "mucho" y Tello lo acepta de buen grado. Pese a sus cinco goles y tres asistencias se ve condenado al rol de revulsivo y, lógicamente, quiere más. "Cualquier jugador quiere ser siempre titular y sentirse importante saliendo habitualmente de inicio. Venía trabajando bien durante todas las semanas y sabía que era cuestión de tiempo que me llegase la oportunidad de salir de titular. Llegó y por suerte pude marcar un gol que sirvió para sumar un punto muy importante, aunque hubo ocasiones para ganar... y para perder también", destacó, en referencia a los paradones de Oblak a los disparos de Emerson y Lainez y las dos salvadoras intervenciones de Bravo en el alargue, ambas frente a Correa.

Y es que Tello no puede tener ni una mala palabra para el chileno, que ha cambiado radicalmente la imagen del Betis en apenas unos meses y a pesar de no empezar con buen pie: "El míster se ha notado muchísimo. Su experiencia, su mano... es muy respetado por su trayectoria, ha entrado con buen pie en el vestuario y con él hemos dado un paso adelante.

"El equipo también ha respondido. Al ser casi la misma plantilla, todos hemos sido muy conscientes de que el año pasado no habíamos estado a la altura de lo que se nos exigía, ahora estamos rindiendo a un buen nivel y esperamos dar ese último pasito hacia el objetivo", ha añadido, confiando aprovechar estas "ocho finales que quedan", aunque admite que "la plantilla echa mucho de menos a la afición y es una pena no tenerles en estos partidos".