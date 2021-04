Elogios a Pellegrini y un deseo: "Queremos acabar en Europa; a ver hasta dónde nos da"

Antonio Cordón desgranó en su entrevista con Radio Betis no sólo el apartado de las renovaciones en marcha, sino también otros relacionados directamente con su labor, la planificación deportiva, tremendamente condicionada por las restricciones económicas heredadas de la crisis sanitaria. Las dos ventanas de transferencias que le han tocado vivir desde su desembarco en Heliópolis han sido parcas en posibilidades de gasto, una realidad que, desgraciadamente, se reproducirá en las próximas hasta que el público pueda volver a los estadios.

"Venimos del verano, cuando la principal inversión se realizó para mantener la plantilla. Hicimos un esfuerzo por conservarla, pues creímos que era importante, como se ha demostrado; se está actuando bien hasta esta jornada. La situación global este verano será complicada, pues los clubes tienen grandes problemas económicos en general. En un porcentaje elevado, volverá a haber pocos movimientos, sin grandes fichajes. Esta será la realidad hasta que no acabe la situación de crisis en el futbol mundial, así que los clubes se tienen que ajustar el cinturón, tirar de la cantera, no gastar por gastar, porque no nos dejarán gastar", apunta el extremeño, satisfecho por la aportación del filial: "La gente de abajo suma. Tenemos un equipo que ha ascendido. Es importante el papel que están desarrollando y cómo están jugando, porque les aproxima a poder estar con el primer equipo. Tienen un futuro muy interesante".

Aclara Cordón que "la figura del director general deportivo debe estar pendiente de todo el club, estar pendiente de todos los chicos, no sólo del Betis Deportivo, sino de los juveniles, los cadetes... Se demuestra que el club tiene que crecer en una línea, donde toquemos todos los palos. ¿El filial? Vamos a ir con tranquilidad. Están jugando y haciendo bien las cosas, con partidos de máximo nivel. Son jugadores con futuro, que forman parte de un grupo del que van a salir jugadores para el fútbol profesional. Nno sólo existe el Betis, sino que hay más equipos. Creo que la mayoría de ellos acabará en equipos profesionales".

Además, el alto ejecutivo verdiblanco tuvo palabras de elogio para Pellegrini: "Tenemos un staff técnico de primer nivel mundial y uno de los mejores entrenadores del mundo. Las consecuencias las estamos viendo. Debemos presumir de tener este entrenador; estamos teniendo un año ilusionante. Lo veo tranquilo e ilusionado. Sabe de la dificultad de la meta que tenemos, pero siempre transmite tranquilidad y competitividad para sacar el máximo rendimiento a la plantilla cada día". Y el resultado puede ser una nueva clasificación para competiciones europeas: "A ilusión no nos gana nadie. Tenemos una ilusión grande por dar una alegría a la afición y al club. Sería muy bonito, porque ha sido un año difícil para las familias béticas por el Covid y queremos acabar en Europa, devolverles esta ilusión".

Cordón, de todas maneras, no pierde demasiado tiempo en consultar la clasificación, pues queda todavía mucho que hacer para desempolvar el pasaporte: "A uno le gusta mirarla, pero lo dejas rápidamente y ves el día a día. Cómo vienen jugadores, cómo vienen de los golpes, cómo actúan, poder entrenarse a tope el día siguiente. Vamos a seguir poco a poco y ver hasta dónde nos da. Esperamos conseguir objetivo que nos ilusiona a todos".