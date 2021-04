Última hora del 'caso Mandi': ultimátum, reunión en Italia y el interés del Barça

El tiempo se le agota al todavía bético Aïssa Mandi. El reloj juega en su contra y tiene que pronunciarse ya. La prórroga dada por el Betis para decidirse sobre su renovación hace días que se consumió y de este fin de semana no debería pasar. Al menos, esa es la intención actual de un Mandi y un Betis que siguen con su particular tira y afloja, con el central argelino más cerca de acabar saliendo que de renovar, tal y como avanzó ESTADIO Deportivo el pasado 8 de abril.

Las posturas no han cambiado demasiado en la cabeza de Mandi, asegurando a esta casa desde su entorno que el renovar por el Betis sigue bastante "complicado". Pese a ello, el zaguero no acaba de cuadrar los tiempos y los verdiblancos, por su parte, tampoco quieren ser tajantes ni ponerse demasiado firmes en su posición. Saben que el mercado de jugadores libres no puede ofrecerle nada mejor al precio que supondría la renovación de Mandi, por lo que esperar a que suene la flauta se antoja a día de hoy la mejor postura en la negociación.

Entonces, ¿por qué no se decide Mandi? Básicamente porque sigue sin tenerlo del todo claro. Teniéndolo bastante avanzado con un Inter de Milan que en lo económico supera la oferta de renovación del Betis y que en lo deportivo le ofrece jugar en la Champions el próximo curso, la propuesta del conjunto italiano (hasta 2025 a razón de dos millones de euros netos por curso) está supeditada a una visita del propietario del club, el chino Steven Zhang. Un viaje a Milán que está previsto que se produzca la próxima semana y en el que Zhang se reunirá con los representantes del club en tierras italianas para analizar la situación económica del Inter y hacer números. Unas cuentas entre la que estará la propuesta a Mandi.

De ahí que el central argelino no lo tenga del todo decidido aún y haya intentado estirar los tiempos hasta acabar de asentar su futuro sin querer descartar a un Betis en el que se siente importante, especialmente con Pellegrini en el banquillo, y donde espera poder jugar en la Europa League el próximo año.

Pese a ello, como bien viene explicando este diario, el Betis no está por la labor de esperar a Mandi hasta final de temporada. Más, siendo conocedores de lo complicado que se antoja hoy por hoy su renovación. Por ello, desde la planta noble del Benito Villamarín exigen algo de prisa. Sin meter presión, pero haciendo ver que ya no se puede demorar mucho más en su decisión: o sale, o renueva. Este viernes, sin ir más lejos, podría ser el día clave. Al menos esa era la intención de todos a comienzos de la semana, aunque los tiempos del Inter y de su propietario no corren al mismo compás que los del argelino, de ahí que Mandi intente ganar algunas horas más, demorando el encuentro final con el Betis para comienzos de la semana próxima: el lunes o el martes.

Los verdiblancos juegan este fin de semana ante el Valencia en LaLiga; un duelo vital para intentar sumar otros tres puntos que le afiancen en su luchar por la quinta plaza del campeonato y el central está focalizado en ello.

Aparece el Barça

Mientras tanto, en Barcelona el diario Mundo Deportivo publica hoy en su portada el interés del conjunto azulgrana en Aïssa Mandi. Los de Ronald Koeman buscan un central zurdo para el próximo curso y aunque el argelino no lo es, puede jugar en cualquier posición de la defensa.

Pese a ello, la citada información explica que la opción de Mandi es la alternativa gratis (no hay que pagar traspaso) que ha estudiado el FC Barcelona, aunque las prioridades, en principio, sería otra.

Cabe destacar, eso sí, la excelente relación que el conjunto culé mantiene con la nueva agencia de representación de Aïssa Mandi, Wasserman. Entre otros, dicha empresa tiene en el vestuario blaugrana a Lenglet y al propio Koeman, un factor que podría antojarse determinante en última instancia si la opción del Calcio no acaba de cuajar para Mandi.

En Francia, el Lyon sigue agazapado y muy atento a cómo evoluciona el culebrón Mandi, por si a última hora, y de manera sorpresiva, ganara enteros su propuesta, siendo la del conjunto galo una de las cuatro que el zaguero acabó estudiando en última instancia. En Italia, también, hablan ahora de un posible interés de la Lazio, que querría aprovechar toda esta incertidumbre de última hora para adelantar al Inter por la derecha.