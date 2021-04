Pellegrini aclara las opciones de que Borja llegue para el Valencia

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, ha atendido a los medios de comunicación durante la rueda de prensa telemática previa al partido de este domingo frente al Valencia. Un encuentro para el que el cuerpo técnico verdiblanco, con el técnico chileno a la cabeza, cuenta con la duda de Borja Iglesias, quien este viernes ya se ha sumado al grupo.

Al respecto se ha referido Pellegrini, amén del estado, también, de Andrés Guardado: "Ambos están entrenando con el plantel. Andrés lleva un par de días más trabajando, por lo que estará sin problemas para la citación contra el Valencia. A Borja lo vamos a evaluar mañana con el cuerpo médico para ver en qué condiciones está".

En lo referente a las bajas y recuperados, Pellegrini también se ha referido al hecho de que este fin de semana, por primera vez tras mucho tiempo, vuelva a contar con los cuatro centrales de la plantilla disponibles, con lo que ello supondrá a la hora de decidir una alineación inicial: "Siempre he dicho que para mí, como técnico, el problema no es tener el mayor número de jugadores disponibles, sino el no tener jugadores para completar una convocatoria".

"A la espera de qué es lo que ocurre con Borja, sólo tendríamos las bajas de Camarasa y Dani martin. El resto estaría disponible, por lo que tendría a todos los centrales disponibles y ya veríamos quién está mejor para salir de inicio".

Borja, junto al grupo este viernes

Manuel Pellegrini suele ser bastante franco a la hora de decir en qué condiciones fisicas están sus jugadores. Y hoy le habrían preguntado por la evolución de un Borja Iglesias que, ahora mismo, es clave en sus esquemas. No tendrá que especular, porque el delantero gallego se ha incorporado a los entrenamientos y llegará para jugar el domingo ante el Valencia. Otra cosa es cuánto tiempo podrá estar sobre el campo o si saldrá de inicio o desde el banquillo.

Tras lesionarse contra el Elche y ser baja en el duelo frente al Atlético de Madrid, el punta verdiblanco venía realizando trabajo específico en los últimos días con el objetivo de llegar al fin de semana. Hoy se ha probado con el grupo con un vistoso vendaje y, salvo que Pellegrini diga lo contrario, se le ha visto bien para poder estar ante los de Javi Gracia.

No será el único 'refuerzo' con el que cuente el entrenador chileno, que también recuperaría a otra de sus piezas importantes: Andrés Guardado. El mexicano, que en los dos últimos días también se había reservado, se incorporó con normalidad a los entrenamientos, por lo que Pellegrini podrá contar con él para el trascendental duelo que le espera.