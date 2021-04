Nuevo movimiento de rearme opositor en el Betis entre Serra Ferrer y Caro Ledesma

Cinco meses después de una Junta que finalmente fue mucho más tranquila de lo que se esperaba para el dúo formado por Ángel Haro y José Miguel López Catalán, vuelven a producirse movimientos de interés en torno a la principal figura opositora. Joaquín Caro Ledesma sigue reforzando su posición en el reparto accionarial del Real Betis y no cesa en su acopio de títulos con los que elevar su voz discordante con la gestión llevada a cabo por 'Ahora, Betis, ahora', impulsado por el siempre trascendental Lorenzo Serra Ferrer.

El apoyo de Serra ya resultó determinante para que Caro Ledesma, con el que coincidió en el consejo del Betis, se animase a formar la plataforma 'Es posible otro Betis', crítica con la gestión de Haro y Catalán, que sin embargo salieron del cónclave del pasado mes de diciembre bastante reforzados. No obstante, el empresario camero no se rinde y, después de un acuerdo para adquirir gran parte del paquete en poder del balear, está muy cerca de convertirse en el tercer máximo accionista de la entidad verdiblanca con cerca de un ocho por ciento (tras hacerse antes con las de Manuel Castaño).

Según la noticia que avanza el diario ABC, Serra Ferrer conservará aún una parte de esa compra que hizo por más de un millón de euros y, lo más significativo, ha forzado la inclusión de una cláusula de recompra en el contrato de venta de acciones a Caro Ledesma, en unas condiciones ya pactadas y en una maniobra que muestra a las claras que el de Sa Pobla no renuncia a intentar en el futuro un nuevo regreso al Betis, ya sea de la mano del empresario de seguros o a título particular.

Desde su abrupta salida y su manifiesto enfrentamiento con López Catalán, son muchos los que intentan blandir la bandera de Serra, aprovechando su capacidad aglutinadora en las masa social del club y su condición de ídolo y referente del beticismo. El que fuera entrenador y vicepresidente deportivo del Betis ha tenido numerosas ofertas, tanto para adquirir sus acciones como para formar parte de proyectos destinados a derrocar a la actual dirección.

Finalmente, se ha decantado por Caro Ledesma, presidente de Antea Corporación (empresa dedicada a la prevención, la energía y las nuevas tecnologías que cuenta con 700 trabajadores a nivel nacional), con cuyo proyecto siempre ha comulgado y que siempre ha defendido que Serra Ferrer es imprescindible para el Betis, aprovechando su polémica salida como arma arrojadiza contra Haro y Catalán.

"Sin Serra Ferrer el Betis se ha debilitado. No sé si ha perdido la figura de autoridad capaz de poner orden en lo deportivo cuando es necesario. No soy capaz de opinar con sinceridad porque no conozco a la gente nueva y no puedo dar una opinión sincera. Josemi es una persona preparada, pero sin Lorenzo el Betis se ha debilitado", decía Caro Ledesma en la presentación de 'Es posible otro Betis'.