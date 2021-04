Pellegrini: "El penalti los metió en el partido"

Satisfecho a medias, como ante el Atlético o el Elche. Manuel Pellegrini lamentaba de que escaparan dos nuevos puntos tras un choque que su equipo controló y, pro dos veces, dejó que le empataran. Especialmente dolido con el tanto de penalti que dio la iniciativa al Valencia, el técnico chileno se mostró contento de que la estrategia funcionara, de que el Betis no perdiera su identidad y de una reacción final que casi les da el triunfo.



Análisis del partido:

"Ha sido un partido muy disputado ante muy buen rival. Nos pusimos en ventaja dos veces, ellos igualaron y el penal los volvió a meter en el partido. Al final, tras los cambios, acabamos con dos ocasiones claras de Aitor aunque ellos tuvieron también una que sacó Claudio. Ha sido un encuentro disputado de igual a igual".

¿Que sabor le deja?

"Hemos quedado con las mismas sensaciones en los tres últimos partidos, de que podíamos haber sacado más. Ocurrió en Elche, ante el líder y hoy también. A todos nos gusta sumar de tres en tres, pero si no lo puedes ganar, no los pierdas. El penalti los metió en el partido y no encontramos la forma de volver a marcar. El fútbol es así y depende de hechos puntuales, en este caso fue el penalti, y eso ha hecho que acabáramos empatando ante un muy buen rival".

Desorden tras el empate a dos

"Teníamos controlado el partido, pero como he dicho, el fútbol depende de momentos puntuales. El penalti hizo crecer al Valencia y perdimos el control. Después hicimos cambios para revivir el encuentro y tuvimos las dos ocasiones, pero no las concretamos".

Las dos jugadas de estrategia, que habían ensayado

"Casi todos los equipos basan mucho juego en la estrategia. El Valencia también logra casi el 40% de sus goles a balóan parado. Esas jugadas las preparamos, pero lo dificil es ejecutarlas como la precisión que lo han hecho hoy. Hay que felicitarles. Pero ellos tuvieron el penalti, también a balón parado, que les ha permitido igualar".

¿Cómo ve al Betis de cara al tramo final?

"Las sensaciones para este tramo son muy buenas, los tres puntos nos habrían hecho mucha falta, pero nos mantenemos quintos y quedan muchos puntos, 21. Ahora hay que pensar rápidamente en el miércoles ante el Athletic. Veo al equipo muy mentalizado y seguro de lo que está haciendo, así que espero que mantengamos el nivel de aquí al final".

Tres partidos en siete días...

"No me preocupa porque tenemos un plantel y no sólo un equipo. Veremos la mejor forma de formar un once para mantener un nivel y eso dependerá del rendimiento individual. Hoy, con los cambios, el conjunto mejoró en los últimos minutos. Tenemos la responsabilidad de sumar el mayor número de puntos esta semana".