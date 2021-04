Emerson: "Por supuesto que sería una decepción quedarse sin Europa".

El bético Emerson Royal se ha referido al partido de este sábado, a las 21:00 horas en el Alfredo Di Stéfano entre Real Madrid y el Real Betis, donde los de Pellegrini intentarán sumar un triunfo que les acerque aún más a la Europa League, y de camino ponga más caliente la lucha por LaLiga en este final de temporada. "Para mí, claro, es un partido grande, y sería muy especial marcarle al Real Madrid, sobre todo en su campo", ha dicho el lateral derecho del Betis en una entrevista a Goal, donde también se ha referido al estado de ánimo del vestuario del Betis tras cuatro empates consecutivos: "Estamos muy bien, estamos tranquilos porque sabemos que lo más importante es estar ahí metidos y en condiciones de pelear por nuestro objetivo. El partido de ayer fue una ruina porque expulsaron a Nabil (Fekir) en el minuto 10 y jugar con uno menos es complicado, más en una Liga tan competitiva como es la española. Pero estamos tranquilos en el sentido de que toca hacerlo mejor y ahora toca el Madrid, un partido muy grande, y tenemos que sacar los tres puntos como sea".

Pese a ello, en Heliópolis son ambiciosos y así lo ha hecho saber Emerson: "Creo que no desacelera de ninguna manera porque sabemos dónde tenemos que llegar y lo que tenemos que hacer, y lo venimos haciendo. Merecimos ganar casi todos estos partidos que empatamos, por lo menos tres. Estamos tranquilos y enfocados en sacar los tres puntos".

Quien no estará frente al Real Madrid será Fekir, expulsado el pasado miércoles ante el Athletic, y sobre ello se ha referido también Emerson: "En el vestuario Nabil estaba triste porque sabía que nos podía ayudar. Es un jugador muy importante para nosotros y sabemos de su calidad porque cuando está en el campo nos ayuda muchísimo. Es un jugador que no tiene maldad, fue a competir el balón y se acabó pasando un poquito. Es un partido grande y por lo que nos estamos jugando él es un jugador muy importante para nosotros. Sabemos que seguramente esté triste por eso, pero tenemos una plantilla muy buena y jugadores que pueden estar ahí y hacer el trabajo de Nabil".

Al margen de la cita frente al Real Madrid, Emerson también se refirió a la lucha por estar en Europa el próximo curso: "Estamos trabajando mucho, sabemos la posición que tenemos en la tabla y lo que tenemos que hacer para mantenernos ahí o estar más arriba. Hasta el final son siete finales y tenemos que sacar el máximo de puntos porque todos los partidos son difíciles. Si los sacamos, estaremos metidos en Europa". Por ello, tras tanto trabajado, considera que sería una decepción no meterse en Europa: "Por supuesto; por el trabajo que estamos haciendo, por supuesto. Estamos mejorando cada partido y deseamos esto. Sería una frustración".

Emerson: Pellegrini, la selección, los juegos...



- Pellegrini: "En lo grupal es un entrenador que tiene muchas cosas, pasó por grandes equipos y tiene las ideas muy claras y nos ayuda, es lo que necesitamos como plantilla. Personalmente, es un entrenador que habla mucho conmigo después de los partidos, ya sea bueno o malo, después de ganar o de perder. El jueves mismo habló un poco conmigo. Trabajó con grandes jugadores y yo lo escucho mucho. Me dice lo que tengo bueno y lo que tengo que mejorar y aprovechar".

- La selección: "Para mí y para todos los brasileños es un orgullo estar con la Selección. He estado con la Absoluta y con la Olímpica, y estoy encantado siempre. Pero tengo el sueño de disputar los Juegos, como todos los brasileños. Es una oportunidad la que tengo, una y ya está. Es un deseo también estar en la Absoluta, pero mi sueño son los Juegos".

- Su apodo: "Es un apodo de pequeño, por una marca de gelatina en la que la gelatina aparece en el envoltorio con una boca grande. De niño lloraba mucho y una tía me llamaba así por eso. Me lo decían como broma y al final me he quedado así. En Brasil me llaman así y es lo que quiero, por eso lo pongo en la camiseta. Mi familia, mis amigos..., todos me llaman así. Cuando empecé en el fútbol la gente no lo sabía y era Emerson, pero me gusta mucho mi apodo".

- Su ídolo: "Veía a Dani Alves en mi posición. Brasil siempre ha tenido muy buenos laterales, como Cafú o Maicon, pero siempre veía a Dani Alves. También me gustaba mucho Neymar, lo que hace con el balón es increíble. Jugué de medio centro cuando era más joven, al llegar a Sao Paulo. Tuve algunos partidos ahí, por eso también tengo esa facilidad".

- Vinicius: "Somos muy amigos, hemos coincidido mucho en la Selección y somos muy amigos de ir a nuestras casas. Siempre me decían que fallaba, que no sé qué, que se equivocaba mucho, y siempre he dicho lo mismo, que es muy joven, más que yo. Tiene mucho potencial, puede hacer muchas cosas. Estoy trabajando mucho para poder competir con él; él tiene su calidad, yo la mía y si jugamos los dos la banda va a tener muchas cosas. Ojalá yo salga mejor. Me dolían mucho (las críticas a Vinicius), de aquí y sobre todo de mi país, donde parece que tenemos problemas con los brasileños. Con él y con Neymar, que para mí son actualmente dos de los mejores jugadores del mundo en el uno contra uno. Me duele porque es mi amigo y porque es un gran futbolista. Sé de su capacidad, de su potencial. Ahora está callando muchas bocas y estoy muy contento por él, pero ojalá el sábado no le salgan las cosas bien".