Pellegrini descarta a Tello: "Tuvo un golpe importante y es baja".

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, ha comparecido este mediodía en rueda de prensa para analizar cómo llega el conjunto verdiblanco al partido que disputará este sábado ante el Real Madrid y para el que ha descartado a Tello. "Tuvo un golpe importante en el último partido, por eso fue reemplazado, le dolía muchísimo y es baja para el partido de mañana junto con Nabil. El resto del plantel están todos salvo Camarasa, vamos a ver quién esta mejor recuperado para plantear el partido ante el Real Madrid", comenzó el chileno, que trató diversas cuestiones:

Siguen sextos pese al empate: "El cambio en la clasificación ha sido mínimo, llevamos en las últimos fechas entre el quinto y el sexto puesto, la Real ganó y nos mantenemos un punto debajo de de ellos. Quedan todavía 18 puntos y hasta el último partido va a ser una lucha muy disputada con Real Sociedad y Villarreal si no se engancha alguno más. Hay que seguir intentando mantener puestos europeos"

El 'culebrón' Superliga afectará: "No va a tener nada que ver con el partido de mañana, ese tema está terminado y no veo mayor relación".

Cómo ve la figura de Florentino después de la Superliga: "No soy yo el encargado de juzgar lo que hizo Florentino, ya di mi opinión de la Superliga y ahí termina. El Madrid tiene un plantel muy importante, acostumbrado a jugar en dos frentes, está peleando LaLiga y el martes la Champions, pero no creo que lo distraiga de su obligación de pelear el partido de mañana".

Los cuatro empates consecutivos despiertan dudas: "No me preocupa pero me hubiera gustado ganar esos partidos. Hemos mantenido el nivel, no creo que haya habido bajo rendimiento. El equipo ha mantenido un espíritu que nos permite después de cuatro fechas seguir estando en plazas europeas y seguir dependiendo de nosotros".

Los buenos números del Betis como visitante ante el Madrid: "El Real Madrid sigue siendo el Real Madrid independientemente del equipo en el que juegue. Aunque no es lo mismo que el Bernabéu lleno, este año ha jugado en el Di Stéfano y ahí está peleando LaLiga y en semifinales de Champions. Nosotros vamos a ir a intentar ganar los tres puntos, ojalá la estadística pueda mantenerse pero son sólo números".