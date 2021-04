Pellegrini, la expulsión de Fekir y las formas del VAR.

Además de analizar el duelo ante el Real Madrid y cómo llegan los candidatos del título de Liga al tramo final de la temporada, Manuel Pellegrini también habló sobre la figura de Nabil Fekir, con el que no podrá contar este sábado ante los blancos y con el que asegura ya ha tenido una charla. "He hablado con él y no tuvo ninguna intención de hacerle daño, fue a tratar de cubrir el balón y llegó tarde... El fútbol es una suma de aciertos y errores y él cometió un error, aunque involuntario", ha explicado.

"Que no esté siempre es para lamentar porque es un jugador muy importante para nosotros, pero tenemos un plantel y el que lo reemplace debe dar el rendimiento que esperamos de él", ha dicho sobre su ausencia frente al Madrid

Con respecto a la acción que acabó con la btras ser revisada en el VAR, el chileno se mostró de nuevo crítico con el uso de la herramienta del videoarbitraje. "No todas las jugadas son iguales, el tema es cuándo debe intervenir el VAR y cuándo no. Si ves la jugada de Fekir puede ser perfectamente expulsión pero el árbitro no pita nada, el jugador se levanta y sigue jugando pero dos minutos después le avisan desde el VAR. Se ha mejorado en su uso pero hay que seguir mejorándolo", comentó Pellegrini.

El chileno espera que, de una vez, se unifiquen los criterios para su uso: "Si lo echa tras verlo está bien echado en ese momento pero no sé si tiene que intervenir el VAR dos minutos después. El árbitro lo revisó en pantalla minuto y medio, no creo que estuviera muy seguro, no reclamo nada de la expulsión sino de la autoridad que le quitan al árbitro dos minutos después"