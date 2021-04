Borja deja un recado a Florentino: "A veces no veo al Madrid o al Barça y de repente me veo delante de un Zaragoza-Almería".

Borja Iglesias, que este sábado se medirá al Real Madrid con el Betis, ha dado una entrevista a El País en la que, entre muchas otras cosas, analiza el proyecto frustrado de la Superliga europea, orquestada por Florentino Pérez y el Real Madrid junto a otros once clubes de Europa. "Pienso que la meritocracia es parte fundamental en el deporte. Los éxitos deben llegar por lo que haces en el campo y no por tener una determinada historia o que te vea mucha gente. Soy partidario de mantener el fútbol tal y como está. Luego habrá personas que quieran hacer cambios, pero el fútbol es un deporte que nació de gente que hacía algo para disfrutarlo y que luego, no sé por qué, le empezó a gustar a gente que lo ve y también lo disfruta así. Soy partidario de cuidar esa esencia del fútbol que nos mueve a todos. A todos nos gusta crecer, medirnos con los mejores y si una norma te lo prohíbe, pues no es lo mismo", indica el delantero gallego, quien sigue argumentando su opinión: "Yo disfrutaba más el fútbol como aficionado que ahora, que lo conozco más desde dentro. El fútbol, obviamente, le encanta a la gente, que lo practica con sus amigos y lo ve por la tele porque es un espectáculo impresionante. Pero el fútbol también es un negocio muy fuerte. Hay que buscar el término medio. No es fácil, pero, obviamente, el fútbol es del aficionado".

Junto a ello, Borja Iglesias también dejó algún mensajito a Florentino, quien en su defensa pública de la Superliga llegó a decir que un Elche-Valladolid no le interesa a nadie. "No es muy agradable escuchar eso. Que Florentino o alguien no vea ese partido no quita todo el trabajo que hay detrás, todo lo que se mueve para que ese partido se retransmita, los futbolistas, los empleados del club que preparan el estadio€ Hay mucha gente que es parte de ese partido. Yo a veces tampoco veo al Madrid o al Barcelona y de repente me veo delante de un Zaragoza-Almería porque me interesa. Que no me interese a mí un partido no significa que no le interese a otra persona. Hay que respetar mucho al aficionado. Gracias a ellos somos lo que somos", apostilla.

Al margen del debate abierto en el mundo del fútbol sobre la Superliga, Borja Iglesias también se ha referido a su momento actual en el Betis, donde ha vuelto a recuperar su relación con el gol tras un año y medio como bético en el que las cosas no salieron como todos esperaban: "Me encuentro ahora feliz. Siempre lo he intentado ser, afrontando los problemas desde la tranquilidad, trabajando más para demostrar ese esfuerzo que el Betis hizo por mí. El primer año fue muy complicado, pero ahora puedo decir que me encuentro en el mejor momento de mi carrera en cuanto a sensaciones. Quiero crecer y aportar todo lo que se espera de mí".

Borja: el Real Madrid, Pellegrini, Joaquín...

También se ha referido Borja Iglesias a otros aspectos de la actualidad verdiblanca:

- El partido ante el Real Madrid: "Es un equipo que te exige mucho porque te quita la pelota y pasas mucho tiempo detrás de ella. Te desgastas en eso y luego no estás fresco en el ataque".

- Pellegrini: "Desde el día uno lo dejó muy claro. Él no venía al Betis para pasar el año. Quería hacer una gran temporada y hacernos crecer, nos dijo. Con esa trayectoria no tiene la necesidad de entrenar por entrenar, lo hace porque le motiva, porque le gusta y creo también que es su forma de vivir y entender la vida. Entrena con pasión e intenta transmitir su idea al equipo. Es un lujo de entrenador".

- Joaquín: "Es un símbolo del fútbol nacional. Es increíble cómo te contagia de buen rollo todos los días. Siempre tiene una sonrisa en la cara".