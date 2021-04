Pellegrini: "Son empates importantes que nos dejan sabor a poco"

"Me quedo con la misma impresión de todos los empates anteriores. He visto un equipo competitivo, que puede jugar de igual a igual con cualquiera. Incluso, tuuvimos 2-3 ocasiones claras para haber ganado. El rival, con todo su potencial, nos hizo poco daño sin estar encerrados atrás e intentando siempre ganar el partido", resumía en sala de prensa un Manuel Pellegrini que analizó así el encuentro: "Durante los primeros15-20 minutos, jugamos bien, controlando al Real Madrid e intentando hacerle daño con balón. Sin muchas ocasiones, pero siempre cerca de su área. Luego, llegó una fase intrascendente. En el segundo tiempo, sin refugiarnos en nuestro área, buscamos y complicamos más a un rival muy competitivo"

No le pesan al chileno los cinco empates consecutivos, aunque resaltaba que no se conformaron en ninguno de esos choques y que los heliopolitanos siguen muy vivos en pos del objetivo: "La gran mayoría, aunque contra distintos rivales, fue ante equipos de envergadura; fueron empates importantes que nos dejan sabor a poco. Eso me pone muy contento por la personalidad de un equipo que sale siempre a ganar. Desgraciadamente, empatamos los últimos cinco ante rivales de jerarquía, pero el camino es el correcto. Ojalá podamos retomar el de los tres puntos para hacernos con una plaza de Europa League".

"En la medida que tengamos y sintamos esa convicción, vamos a salir siempre a ganar hasta el final. También digo que, si no puedes ganar, al menos no pierdas, claro", zanjaba el ex de Málaga y Villarreal, orgulloso del esfuerzo de los suyos: "Ningún equipo que pueda tener un funcionamiento colectivo bueno lo hace sin grandes individualidades. Me gustaron mucho Emerson, Guido, los centrales... Hemos mejorado mucho en defensa y cada uno en su parcela. Ofensivamente, también mejoramos en la segunda parte".

Por último, no entró al trapo cuando le insinuaron que se quejó mucho de la labor del colegiado en el partido del Benito Villamarín y que en Valdebebas hubo dos manos (sobre todo, la de Miranda en un cabezazo de Militao que le hace falta previamente) que no fueron sancionadas por Estrada Fernández: "No he visto esas manos para poder pronuciarme. En la primera vuelta, me quejé de que el VAR actuaba mucho después. Como dije la jornada pasada tras la expulsión de Nabil Fekir, el árbitro lo ha considerado así y no hay más que decir".