Real Betis 2-2 Real Sociedad: Un punto que alivia, pero no cura

Una gran segunda mitad permite al Betis rescatar un escaso punto ante uno de los candidatos a jugar la Champions la próxima temporada, una Real Sociedad que sólo logró igualar a cinco minutos del final y a la que tampoco le vale la igualada para meter presión al Real Madrid.

Aunque el empate no les permite salir de las posiciones de descenso, al menos, los goles de Ángela Sosa y Ana González le han dado la opción a las pupilas de Juan Carlos Amorós de alcanzar al Espanyol, que tiene mañana un compromiso ante otro rival directo en Huelva. La mala noticia llegó con la lesión de Andrea Medina, a la media hora de juego. La canterana se retiró con evidentes muestras de dolor y podría tener la rodilla afectada.

El partido se le puso muy cuesta arriba al equipo verdiblanco después de que Amaiur Sarriegi, tras una buena parada de Méline Gérard, adelantara al cuadro donostiarra nada más iniciarse el encuentro. El Betis sufrió el mazazo y fue inferior a la Real durante una primera parte en la que se encontró con el señalado contratiempo de Andrea Medina y con un rival que pudo haber sentenciado con otras dos claras ocasiones antes del descanso.

El paso por la caseta cambió el encuentro. Nada más reanudarse el choque, Ángela Sosa igualaba con un golazo de libre directo y su equipo se iba descaradamente a por el partido. Tuvo opciones de adelantarse por medio de Rosa Márquez y de Otermín, pero sería Ana González la que decantaría el marcador a veinte minutos del final tras un buen pase de Mari Paz.

Las realistas no se podían permitir la derrota si no querían decir adiós a la tercera plaza y dieron un paso adelante. Sin embargo, el Betis no sufría, pero en su único error, a cinco del final, Amaiur Sarriegi lograba batir a Méline y situar una igualada que ya no se movió.



Ficha técnica:

Real Betis: Méline, Medina (Otermín 33'), Ana González, Salvador (Méndez 83'), Mari Paz (Bea Parra 87'), Nuria, Rosa Márquez, Dorine, Paula, Ángela Sosa y Valle.

Real Sociedad: Quiñones; Maddi, Mendoz, Maitane, Lucía; Itxaso (Eizagirre 66'), Gemma, Palacios (Manu 75'); Franssi (Nahikari 75'), Amaiur y Bárbara.

Goles: 0-1 (5') Amaiur; 1-1 (46') Ángela Sosa; 2-1 (71') Ana González; 2-2 (84') Amaiur.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó por el Betis a Ana González y a las visitantes Manu Lareo y Lucía.