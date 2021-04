La reválida del Betis por Europa: cinco 'finales'

El Betis está cuajando una sensacional segunda vuelta del campeonato que, desde el inicio del 2021, le ha permitido meterse de lleno en la lucha por la clasificación europea para el próximo curso, siendo la quinta posición de la tabla su objetivo actual.

Una meta que los de Manuel Pellegrini tendrán que acabar de certificar ahora, siendo cinco las 'finales' que restan para finalizar el campeonato. Tras cinco empates consecutivos en los últimos enfrentamientos liguero, los verdiblancos aguantan el ritmo de la competición, aunque eso ahora exige un último arreón con el que acabar de desbancar a sus dos rivales directos por la quinta plaza: Villarreal y Real Sociedad.

Tras 33 encuentros disputados, el Betis continúa sexto, con un punto más que los castellonenses, 50 de los verdiblancos por 49 de los amarillos. Todo ello, al margen del resultado que el conjunto 'txuri urdin' coseche hoy lunes frente al Eibar en Ipurua, ante el conjunto armero, que es colista de Primera división a siete puntos de la salvación.

En este camino, el equipo de Pellegrini ha vuelto a a no encajar goles y dejar su portería a cero. Lo ha hecho ante el Athletic y el Real Madrid, dos encuentros marcados por la temprana expulsión de Fekir ante el cuadro bilbaíno. El debe de los verdiblancos, en cambio, volvió a estar en el ataque. Aunque tanto frente al Athletic como ante el Madrid el Betis tuvo ocasiones de peligro, el equipo de Pellegrini no anda fino de cara a portería.

Ahora queda el último esfuerzo; cinco 'finales' con rivales de distinta entidad: Valladolid, Eibar y Huesca, luchando por no descender de categoría. Y el Granada y el Celta, que ya tienen la permanencia de forma virtual asegurada una campaña más en LaLiga. Estas son las cuentas del Betis en su particular reválida de final de temporada, en la que no perderá de vista las evoluciones de Villarreal ni Real Sociedad.