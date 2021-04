Guido: Europa, Pellegrini, la racha de empates...

El argentino Guido Rodríguez, pivote del Betis, se ha referido en Radio Marca Sevilla a la actualidad del conjunto verdiblanco, donde también ha explicado su evolución como verdiblanco, al que llegó hace algo más de un año. A las órdenes de Pellegrini, Guido se ha convertido en pieza clave del esquema del Betis, sumando el pasado domingo un buen empate ante el Real Madrid; el quinto consecutivo: "El equipo viene de unos empates, pero era un rival que está peleando por el título, así que ir allá, hacer un partido como el que hicimos y sacar un punto a nosotros nos sigue ayudando en la lucha por Europa. El equipo está compitiendo muy bien. Queremos ganar y en los partidos de los que venimos, como el del Atlético en casa, el del Athletic mucho tiempo con uno menos, analizándolo tranquilos son puntos que sirven, pero estamos con ganas de más, de buscar triunfos, y así lo siente el equipo dentro de la cancha".

Junto a ello, el internacional argentino ha comentado también el buen hacer del Betis desde que comenzó el 2021, con tan sólo dos derrotas en 21 partidos oficiales: "La verdad es que no tenía ese dato, pero está bueno saberlo. Somos eso, un equipo compacto, unido y enfocado en un objetivo. Y es lo que estamos demostrando dentro del campo, algo que se ve reflejado en esos números".

Sobre el cambio del equipo, Guido dijo: "Es importante todo, todo el proyecto que se está llevando a cabo en el club es importante. Hay que trabajar, creer, confiar. Está bien que al principio de temporada las cosas empezaran bien. Después caímos en algunos partidos, pero ahora el proceso agarró un buen camino y tenemos que mantenerlo, no es de un día para otro. La pretemporada con el míster fue para dar pautas de cómo quiere que juegue el equipo, lo fuimos asimilando y ahora cada vez tenemos mejor agarrada la mano de lo que quiere Pellegrini y en conjunto con todo el club".





Guido: Europa, la Conference League...

- El estado físico del equipo: "Bueno, a ver... Digamos que el calendario por todo este tema que estamos viviendo del virus está apretado, pero es para todos, también para los que juegan otras competiciones, más apretado todavía. En este momento del campeonato, cuando ya se viene con una carga física, es cuando más se siente. Pero estamos a nada de terminar, quedan cinco jornadas y es cuando hay que apretar los dientes y dar lo que le queda a cada uno del físico para conseguir ganar lo que nos queda. Es un poco también el tema mental, esta última etapa que queda es lo físico y también la cabeza".

- Su evolución como bético: "Cuando llegué me costó sobre todo porque venía de un parón, de haber terminado en la liga mexicana, de 15 días parado, y llegué aquí a mitad de temporada, con la Liga jugándose, y me costó meterme en el ritmo de juego en España y del equipo. También es importante conocerse, ahora llevo más tiempo y conozco a los compañeros, los movimientos en la cancha y me voy adaptando a eso. Fue un tema de terminar de conocer y seguir sintiéndome mejor a medida que pasaban los partidos".

- La lucha por la quinta plaza: "Creo que estamos haciendo las cosas muy bien, haciendo grandes partidos contra grandes rivales. El equipo está jugando por grandes pasajes un gran fútbol. También hay veces que hay rivales que nos superan, pero estamos haciendo las cosas muy bien. Los equipos que están en la pelea con nosotros tienen grandes jugadores y también están haciendo bien las cosas".

- Pellegrini: "Mi función principal en el equipo parece que está clara, darle un poco de tranquilidad a los jugadores más ofensivos que tenemos para poder descolgarse y hacer cosas de tres cuartos para arriba con la tranquilidad de que atrás estamos bien parados con los centrales, conmigo y algún lateral, y darle equilibrio al equipo. Se pueden dar situaciones en las que me descuelgo, que me gusta hacerlo cuando veo posibilidad. Pero la función principal es darle equilibrio al equipo".

- ¿La Conference League?: "Bueno, a ver, el objetivo cuando arranca la temporada es clasificarnos para competiciones europeas. Ahora, faltando cinco jornadas, estamos donde queremos estar. Tenemos que seguir trabajando y hacernos cargo de que esa ilusión que creamos para nosotros mismos, para la gente y para el club. Lo estamos haciendo. Es eso lo que tenemos que conseguir como equipo porque tenemos las condiciones para hacerlo".

- Europa: "Obviamente que sí, estoy muy contento, confío en el proyecto que se está armando, que está arrancando, que llevamos esta temporada. Estoy contento, me gusta el club, me gusta Sevilla y estoy confiado en que podemos clasificar para Europa y me encantaría poder jugar en Europa con el Betis".

- La vuelta de público a LaLiga: "Algo estuve leyendo, no tenía claro cuándo podía ser, pero sí, es algo que se extraña, poder jugar con gente. Jugar con una cancha llega, sentir las vibraciones del público, como local y también como visitante, es una chispa, que la gente le dé ambiente al estadio. Ojalá que se pueda con la responsabilidad de cada uno porque hay que tomárselo muy en serio, está costando muchas vidas. Pero con responsabilidad se puede volver, estadios al aire libre, ojalá".

- La Copa América con Argentina: "Sí, es un honor estar siempre en una lista de mi país. A todo jugador le encanta jugar para su país, representando a su familia, a sus amigos, a su barrio. Es un plus que también está siempre en mi cabeza. Cuando juego en el Betis es para el Betis y para estar también convocado siempre con mi selección. Está bueno tener vacaciones, pero todo jugador las regala con tal de representar a su selección, que es lo máximo, y con competencias importantes como las eliminatorias, la Copa América o el Mundial del año que viene, que es un premio para cualquiera. Las vacaciones ya vendrán".