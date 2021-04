Pellegrini confirma que Joaquín "va a renovar" y que discuten: "Quiere jugarlo todo"

Manuel Pellegrini, técnico del Betis, mantuvo hace unos días una charla online con el ex jugador argentino Quique Wolff, que presenta en ESPN el programa 'Simplemente fútbol, en el que el chileno recordó sus inicios en el mundo del deporte, cómo lo compaginó con sus estudios de Ingeniería y cómo Fernando Riera le inculcó la vocación por ser entrenador. Repasó el ex del City su paso por todos los clubes y países (6) antes de llegar al Betis el verano pasado, cuando "tenía otras dos ofertas más de Europa", por lo que nunca se planteó la retirada. Además, está muy contento de dónde ha acabado dirigiendo: "La popularidad del Betis es impresionante. Todos los clubes grandes lo han sentido, pero, si hay en España un club que ha notado la ausencia del público en los estadios, ése es el Betis. Es increíble la cantidad de gente que te para por la calle por Sevilla para decirte que es bética. Lo del West Ham en Londres es lo mismo. Son instituciones no tan poderosas económicamente como otras, pero muy populares entre la gente trabajadora".

Además, Pellegrini deja claro que los derbis aquí son otra historia. "Es muy especial. Había vivido 9 años antes en España y conocía la rivalidad, pero me tocó vivir dos sin público, lo que le hace perder el 90% de la trascendencia que tiene. Espero que el año que viene podamos vivir por fin esa fiesta con público, porque eso se nota hasta en la calle. Es el único partido en el que gente esperaba al autobús del equipo, que tuvo que cambiar de ruta para llegar al estadio". Y eso que el míster suramericano no oculta las diferencias: "El Sevilla ha crecido mucho y, económicamente, es más poderoso que el Betis, que trata de hacerle la competencia de distinta manera, sobre todo en los enfrentamientos entre ambos. Este año fueron dos partidos muy especiales. En el primero, empatamos 1-1 y desperdiciamos un penalti, mientras que, en el segundo, perdimos 1-0 pero tuvimos posibilidades de, como mínimo, haberlo empatado. Así es el fútbol; esperamos en los próximos años mantener al Betis lo más alto posible y superar al Sevilla".

A renglón seguido, ensalzó el papel de Joaquín, dando por hecha su renovación: "Joaquín en el Betis es especial, porque es un jugador que, cuando cronológicamente lo evalúas, tiene 39 años para 40, pero se entrena cada día de la misma forma que el resto. Físicamente no se le ve grueso; técnicamente siempre tuvo una capacidad importante. Es un jugador al que yo tuve antes en Málaga. Es símbolo del Betis, símbolo de España por la cantidad inmensa de personas que siguen a Joaquín a través de las redes sociales. Es un jugador que está siempre aportando. Todavía tiene fútbol, y a mí me gusta muchísimo. A veces tengo muchas discusiones con él, porque quiere jugar todos los partidos. Pero nuestra obligación es ir viendo cómo dosificarlo. Es una gran ayuda dentro del Betis. Está plenamente vigente y, en estos días, seguramente va a volver a renovar un año más, porque ni él tiene intención de irse ni es un jugador al que yo con todo el cariño le diría 'mira, Joaquín, hasta aquí llegamos, tienes que retirarte'. Le da perfectamente. A lo mejor no para 90 minutos de subir y bajar, pero sí para 60 minutos ó 30 minutos. Cambia totalmente los partidos y nos ha hecho muchísimos goles. Siempre está con los más jóvenes, exigiendo, conversando. Conecta por su alegría en el vestuario. Me acuerdo en Málaga que, con Joaquín y Cazorla, desde la mañana temprano había carcajada general en el vestuario. En el Betis quizás hay menos jugadores de su generación, pero transciende dentro y fuera del campo de juego".

Por último, Pellegrini ensalza el papel de su colega Diego Pablo Simeone: "Lo que ha hecho en el Atlético es sencillamente espectacular. En España debutó contra mí en el Málaga. Se ha mantenido ocho años en una institución que estaba en mitad de tabla y que sólo tenía el nombre. Lo ha llevado a ganar una Liga, una Copa de la UEFA y dos finales de Champions. El Cholo lo ha llevado al lugar que le pertenece por historia en España y Europa".