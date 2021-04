La respuesta de Guido a sus pretendientes

Al margen de la actualidad del Betis, inmerso en la lucha por amarrar su clasificación europea el próximo curso, Guido también se ha referido a su futuro, con el interés de varios clubes importantes en su fichaje. Un mercado de verano que, sin embargo, no distrae al argentino, centrado en cumplir el objetivo con el Betis.

"Con mucha tranquilidad, me pasó en otros equipos también de que me pregunten por eso. Pero lo mío es cien por cien tranquilidad, estoy cien por cien concentrado en el Betis, estoy muy feliz, muy metido en estas cinco últimas jornadas con el objetivo claro de clasificaros para Europa. No estoy pensando en otra cosa que no sea eso", apostilló.

Al margen de su opinión, también se refirió el argentino a la necesidad del Betis de vender, siendo el objetivo de Antonio Cordón y los suyos el conseguir una plusvalía este verano con la que poder ir, luego, al mercado con mayor comodidad a la hora de reforzar al equipo.

"Lo entiendo, es un honor y un placer para cualquier futbolista que se hable bien de él, pero siendo inteligente, como futbolista tengo que seguir haciendo lo mismo, estar concentrado 100% en el Betis, estar metido en lo que tengo que hacer cada partido. Si quiero seguir teniendo un buen nivel y ayudar al equipo debo seguir concentrado y con los pies en la tierra. Lo que no depende de mí se hablará o no, no más que eso", concluyó.