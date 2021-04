Borja da su opinión sobre el futuro inmediato de Mandi

Desde que se conoció el acuerdo de Aissa Mandi con el Villarreal la gran pregunta es si debe jugar los cinco partidos que le quedan de aquí al final o debe quedarse en la grada. A su favor está la gran temporada que está realizando, en la que ha sido una pieza clave para Pellegrini. En contra, el hecho de que el Betis se esté jugando ir a Europa, entre otros, con el que será su próximo club, el Villarreal.

En este sentido, Borja Iglesias daba la cara por su compañero y, en los micrófonos de Cope, no dudaba de que el internacional argelino lo dará todo para que el Betis esté lo más arriba posible al final del campeonato. "Al que no conozca a Mandi yo le digo que es el tío más profesional con el que yo he coincidido en un vestuario. No sé qué pasará con él ni con el resto de compañeros, pero lo que sí sé es que todo el mundo está implicadísimo en conseguir el mejor resultado para el equipo. No tengáis duda de que Aissa se deja la piel todos los días en los entrenamientos y en los partidos para ayudar al Betis", indicaba.

Aparte de Mandi, el propio Borja Iglesias era protagonista esta semana después de su error ante Courtois. Y, sobre todo, por la explicación que le dio a un aficionado, a través de las redes sociales, de lo que había ocurrido en esa jugada. "He interactuado mucho desde que tengo redes sociales. El aficionado me preguntó y yo le contesté. El fútbol no es tan fácil como se ve desde fuera. Mi intención es meterla, claro, pero Courtois está muy rápido y me tapa el hueco que yo tenía pensado para poner el balón antes de controlar. Hay que seguir trabajando para corregir estas cosas e intentar solucionar este tipo de detalles lo mejor posible", afirmaba el punta gallego.

Por último, Borja Iglesias aclaró que ya se encuentra plenamente recuperado de la lesión que se produjo en Elche y que le ha tenido de baja o limitado desde entonces. "La recuperación del golpe que me llevé en Elche no fue sencilla. El tiempo de inflamación hay que pasarlo. Pero llevo unos días en los que me encuentro muy bien, siento liberación en la pierna y tengo muchas ganas de volver a ayudar al equipo", afirmó.