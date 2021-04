El rapero Kase.O revela cómo fichó a su amigo Borja Iglesias para su último videoclip

El mundo del rap está de enhorabuena. El mítico grupo sevillano SFDK y el maño Kase.O han vuelto a juntarse para hacer una colaboración bajo el nombre de 'Ringui Dingui', tema que cuyo videoclip se ha grabado en Sevilla con los protagonistas Zatu Rey, Óscar Acción Sánchez y Kase.O dándolo todo pero también con un invitado especial, el delantero del Real Betis Borja Iglesias.

Y es que desde su etapa en el Real Zaragoza, el delantero gallego y el rapero Javier Ibarra (Kase.O) mantienen una gran amistad que todavía hoy conservan, por lo que el integrante de 'Violadores del Verso' no quiso dejar pasar la ocasión de visitar Sevilla por motivos laborales para invitar al delantero bético a participar como extra en el videoclip. Ahora, en una entrevista en Radio Marca, el artista aragonés ha revelado cómo fue el 'fichaje de Borja'. No le costó mucho convencerle. Todo lo contrario.

"Los futbolistas protegen mucho su imagen, pero este gachón no tiene tapujos ni secretos. Le gusta jugar y juega. Le gusta el rap, lo disfruta y lo comparte. Le invité al rodaje, porque era en Sevilla. 'Vente al rodaje, que esta guay, para que veas el pitote', le dije y, así, por el camino... lo improvisamos", comienza relatando en su entrevista con Radio Marca, que ha compartido por redes sociales un vídeo con las palabras de Kase.O sobre su amigo Borja, que se puso en mono raudo y veloz.

"Antes de hablar con él, avisé al equipo de que igual vendría Borja, que es mi amigo y tal... Me dicen 'Pues dile que salga, que sería le leche'. Y se lo dije, sabiendo que éste iba a entrar al trapo. Le gusta mi música y va a estar encantado. Y ya ves, fue un cameo que quedó guapísimo. Para los fans del Betis y de Borja Iglesias que no me hayan escuchado, seguro que pueden acudir a ese vídeo", añadió.

No es la primera vez que Kase.O habla de su buena relación con el '9' del Betis. Es más, fue invitado de excepción en la presentación oficial del 'Panda' por el Zaragoza en la 17/18, cuando el Celta le mandó cedido a La Romareda, escenario de un encuentro que el cantante y el futbolista siempre recordarán. "El Real Zaragoza sabía que Borja era seguidor nuestro y organizó un recibimiento muy cálido. Sonó (por megafonía) el tema 'Esto no para' y yo le regalé una camisetica del grupo. Esa anécdota creo que no se le olvidará y a mí tampoco", explicó el músico.

"Ahora está en el Betis y es muy bueno, sí", respondió Kase.O cuando David Broncano le pidió una valoración de su amigo, antes de defenderle a capa y espada de los jocosos ataques del cómico en una visita a La Resistencia: "Bueno, no ha empezado bien el equipo en general y ya veremos lo que pasa. No se le puede echar la culpa a él solo". "No le llegan balones. Él se las busca solo, pero este año no le están llegando. Ya le llegarán, paciencia porque es muy bueno y llegará muy lejos", auguró el rapero, que a buen seguro está muy contento con el despertar goleador de su amigo Borja.