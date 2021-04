El regreso de Ceballos, un debate abierto

Contar con Dani Ceballos elevaría considerablemente el nivel del centro del campo bético. El jugador hace tiempo que lleva lanzando guiños al club del que salió. El penúltimo de ellos hace apenas dos días, cuando se cumplieron siete años de su debut, y por último, ayer admitía que ve todos los partidos y hasta las ruedas de prensa del conjunto verdiblanco.

Sin embargo, pertenece al Real Madrid, le quedan dos años de contrato y una nueva cesión es inviable tras pasar dos temporadas en el Arsenal. Esto haría muy complicada su llegada el próximo verano.

El jugador sabe que, tarde o temprano regresará al Betis y quiere allanarse su camino tras no salir de la mejor forma. Tal vez por eso su regreso no alcanza el consenso total entre la afición. Y, de hecho, según la respuestas de los béticos en la #EncuestaHelvetia, habrá debate y a día de hoy son casi tantos los aficionados que quieren que vuelva como los que prefieren que no lo haga.

Su sueldo, sus irregulares últimas temporadas o el recuerdo de su marcha al Madrid pesan. Aunque si la opción se hace real y el jugador puede volver al Betis es posible que la lógica se acabe imponiendo. Nadie rechaza a un 'crack' en su equipo. Y que además, Ceballos, como ha demostrado siempre que ha podido, es bético.