La afición sentencia: Mandi no debe jugar más

La afición sentencia: Mandi no debe jugar más

El Betis y, concretamente, Pellegrini se han encontrado con un problema que no esperaban en este tramo final y que, si no se trata con tacto, puede alterar al grupo. Se trata de Mandi. Aunque desde hace semanas se daba por hecho que el internacional argelino no seguiría ligado a la entidad verdiblanca, se esperaba que Lyon o Inter, dos clubes de peso en el panorama internacional y asiduos de Champions, fueran su destino.

Sin embargo, el hecho de fichar por el Villarreal, un club de un caché no muy superior al Betis y que además juega LaLiga no ha sentado bien. Y no sólo por eso sino porque el equipo amarillo es ahora mismo un rival directo del club heliopolitano en la lucha por Europa.

Con cinco partidos por delante y sólo un punto de diferencia entre ambos equipos, cualquier detalle será crucial. La presión recaerá sobre Mandi y sus actuaciones se mirarán con lupa. Algunos de sus compañeros se han apresurado a destacar su profesionalidad y su total confianza en el argelino. Pero el dilema lo tiene un Pellegrini que había encontrado en el africano y en Víctor Ruiz la pareja de centrales fiable que tanto tiempo llevaba buscando.

Y que ahora tendrá que elegir entre ponerlo o dejarlo en la grada para estos cinco encuentros que quedan. Aunque él tenga el dilema y haya debate entre la afición, ésta se decanta porque Mandi no juegue los partidos que restan. Al menos así lo manifiesta en la #EncuestaHelvetia, en la que apoya la opción de la suplencia.

Ya sea porque la presión que va a tener que soportar es muy grande, porque dudan de él o, simplemente, porque no le perdonan que se vaya a un rival directo, apuestan porque se quede en la grada lo que resta de Liga.