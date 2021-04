Pellegrini pasa lista: Fekir, Tello, Montoya, Camarasa, Joaquín...

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, ha comparecido este mediodía en rueda de prensa antes de enfrentarse al Real Valladolid este domingo, partido para el que recupera a un hombre vital en su sistema de juego como es Nabil Fekir, que se perdió el último duelo ante el Real Madrid por sanción. Tras dos encuentros sin ver puerta, el técnico chileno espera que la vuelta del francoargelino sirva para volver a marcar.

"El tener a los mejores jugadores es una garantía. Nabil es importante, no pudo jugar ante el Madrid pero no todo depende de un jugador, no hemos marcado en los dos últimos partidos pero hemos creado ocasiones. Esperamos marcar en el próximo partido con Nabil en el campo pero también con todo el equipo funcionando", ha explicado.

Para dicho partido en el José Zorrilla Manuel Pellegrini ha descartado a Montoya: "Montoya tiene un pequeño esguince de tobillo que no le permite llegar al partido y Tello ya está entrenando con normalidad, el resto está todo normal".

También habló el preparador verdiblanco sobre la recuperación de Víctor Camarasa, al que no piensa forzar en este tramo final y al que ya ve como un refuerzo para la próxima temporada: "Víctor está descartado para esta temporada, no es bueno para él apurar para jugar un partido cuando luego hay una pretemporada larga. Es una lesión complicada, se han ido cumpliendo los plazos pero más importante que jugar es el recuperarse al 100% y tenerlo a disposición del plantel el próximo año!.

En cuanto a la renovación de Joaquín, que ya dejó caer el chileno en una reciente entrevista, quiso matizar: "Lo de Joaquín lo dije hace dos semanas que iba a renovar en algún momento, no dije que haya renovado. Por su implicación está absolutamente ligado al club, si renueva es porque su capacidad física le permite estar al nivel del resto pero no he adelantado ninguna noticia".