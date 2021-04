Pellegrini recupera piezas para Valladolid

La penúltima sesión preparatoria del Real Betis antes de viajar a Valladolid llegó con la buena noticia de que Manuel Pellegrini tendrá a todos sus jugadores disponibles -salvo Camarasa y Dani Martín- para jugar en Pucela después de que Martín Montoya se incorporara con normalidad a los entrenamientos.

El lateral diestro catalán no estuvo presente el jueves, aunque no se ofrecieron los motivos de su ausencia. Con todos disponibles, Pellegrini hará alguna variación en el once con respecto a la que empezó en Valdebebas el pasado sábado.

Tras una sesión en la que predominó el balón, mañana ajustarán los últimos detalles de cara a un encuentro en el que espera consolidar su plaza europea ante un rival que apura sus opciones de salvación.