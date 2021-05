Bravo tira de autocrítica: "¿Mis manos? Me comía cuatro o cinco goles..."

"Por favor, mándame tus manos. Jugamos contra Audax el Clásico de Colonias. Ojalá ganemos". Esa curiosa petición parte de Diego Sánchez, guardameta y capitán de Unión Española, a su homólogo e ídolo Claudio Bravo, titular de la selección chilena y bicampeón de la Copa América con la 'Roja', lo que le ha valido entre sus compatriotas el cariñoso apodo de 'Capitán América'. El bético es una referencia en su país, a pesar de que apenas le saca cuatro años al 'Mono', que intervino en una distendida charla a través de Instagram Live para solicitar una ayuda al portero que defendiera las camisetas de Colo Colo, Real Sociedad, Barcelona y Manchester City.

En realidad, la amistad entre Sánchez y Bravo no se basa en que hayan compartido vestuario, ni siquiera terreno de juego. La única ocasión en que se encontraron fue durante un Chile-Uruguay (1-2) amistoso, celebrado en 2014, con el verdiblanco como titular y el de La Granja, que no llegó a estrenarse con la absoluta de su país, ocupando un lugar en el banquillo. El salto a la elite fue tardío en el caso de este último, que dio el salto al primer equipo de Palestino desde su filial en 2007, un año después de que Claudio hubiese volado a Europa, donde lleva tres lustros, mientras que llegó a la Primera división en 2011.

El portero de los 'hispanos' realizó, pues, su curiosa petición, contestada con humildad y autocrítica por parte de Bravo. Entre risas, el jugador del Real Betis zanjó: "Pero son rachas; ya toca ganar y vendrá la buena. Nosotros acá también tuvimos una racha no muy buena. Me comía cuatro o cinco goles... Tú sabes cómo es esto. Además, los guardametas también comentaron algunas infidencias que tienen dentro del mundo del fútbol, como, por ejemplo, el ex de Barça indicó que le "cuesta pasar por hielo", a lo que el 'Mono' Sánchez contestó: "A mí también me carga, a menos que sea con una piscola (bebida alcohólica que mezcla el pisco local con una de cola)".