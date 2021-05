Pellegrini: "Faltó precisión en el finiquito para sentenciar y ya nos ha sucedido en muchos partidos"

El técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, lamentó la falta de precisión de su equipo en el empate logrado en Valladolid, el sexto consecutivo de su equipo, del que elogia que sabe llevar siempre "la iniciativa" y que tiene "personalidad" a la hora de "buscar la victoria". Ésta no llegó y admite que eso complica la igualada lucha por los puestos de Europa, pero cree que hay motivos para confiar en que esta plantilla va a lograr un objetivo que parecía inalcanzable hace unos meses.

"Siempre que uno pierde puntos deja escapar oportunidades. Sumamos uno que nos descuenta un punto con la Real, que perdió ayer. A ver qué hacen el Villarreal y Granada. Es mejor sumar de a tres, pero creo que tenemos que tener confianza, porque hay empates y empates. Yo veo al equipo rindiendo bien y vamos a pelear hasta el último partido a ver hasta dónde nos permiten llegar", ha manifestado en rueda de prensa, donde ha asegurado que no pierde el tiempo en hacer cuentas en la clasificación.

"Yo los únicos números que hago son que, mientras sigamos dependiendo de nosotros mismos, estamos en una buena ubicación. Estamos a la espera de ver qué hace el Villarreal, pero Europa, el título y el descenso, todo se va a decir por un punto o dos, no más, y va estar apretado hasta el último partido. Tenemos confianza para intentarlo y lograrlo. Hay empates aliviados, defiendo y sacando balones de tu portería, y empates en los que uno lleva la iniciativa del partido, tiene personal y crea ocasiones", ha argumentado el chileno.

"Debemos estar con más calma en la puntada final del campo y ser más precisos, pero veo al jugador y al equipo más convencido de lo que estamos haciendo, con confianza de conseguir algo que era impensable a principio de temporada, puedo asegurar que no nos va a faltar espíritu, ganas ni ambición", ha añadido el preparador heliopolitano.

Pellegrini ha reconocido que el Betis ha perdonado mucho en la segunda parte, tiempo en el que dispuso de varias contras para marcar el 0-2 y sentenciar el encuentro. Y, lo que es peor, ha precisado que no es la primera vez que le ocurre en lo que va de temporada. De esto extrae dos conclusiones, una positiva: que es la actitud y el rol dominante del Betis. Y otra negativa: no materializar las ocasiones cuesta puntos y complica el objetivo europeo.

"Lo único que nos podemos reprochar es que no finiquitamos tres o cuatro contras clarísimas que tuvimos después del 0-1 para poder cerrar el partido. No tuvimos el finiquito preciso para convertir el segundo gol y lo pagamos en una de las pocas llegadas que tuvo el Valladolid durante el partido. Eso mismo nos ha faltado en otros partidos, saber finiquitar las ocasiones que hemos generado para terminar el encuentro cuando tenemos ventaja".

No obstante, no cree que el problema tenga problemas ofensivos o creativos. "Tuvimos la continuidad necesaria para crear cuatro o cinco clarísimas, más el gol que convertimos y el anulado por fuera de juego. No es facil crearles tantas ocasiones al Valladolid, que perdió contra el Barcelona en el último minuto y que nos hizo un planteamiento mucho más defensivo, con tres centrales y no con los dos puntas, como normalmente juega. Es muy difícil crear más. No podemos quejarnos de no haber sido capaces de crear peligro, el problema es que tenemos que ejecutar con más precisión y meter las que generamos, como hicimos en el gol", ha precisado.

El partido dejó dos goles anulados, uno a cada equipo, y el Valladolid reclamó un posible penalti de Mandi, pero la acción ya estaba anulada por fuera de juego y, además, el central del Betis tenía el brazo apoyado. El técnico chileno no ve motivo para quejarse: "Las ocasiones no las he visto, pero está el VAR para eso y no hay mayor reclamo sobre el arbitraje. No se dejó engañar por los continuos intentos de engaño de los jugadores y creo que fue un buen arbitraje".