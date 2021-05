Ruibal: "¿Qué le faltó al Betis para ganar? Meterla; esto nos sabe a poco"

Aitor Ruibal fue uno de los mejores jugadores del Betis en el partido de la sobremesa de este domingo en Valladolid. Marcó el 0-1 en una acción en la que rompió por el pasillo central y remató un centro de Miranda (otro de los más destacados) en una posición de '9'. Trabajó en la presión y ayudó muchísimo en la resta, guardando siempre energías para liderar las salidas rápidas a la contra. Normal que se marchara fundido del José Zorrilla, donde su equipo sumó el sexto empate seguido que deja una sensación "agridulce".

Al término del encuentro, Ruibal ha atendido a las cámaras de Movistar+ a pie de campo, con hielo en los gemelos. "Sólo es un golpe, me he puesto un poco de hielo para que baje la inflamación y ya está", ha tranquilizado el futbolista catalán, que considera que el empate sabe a poco después de lo visto en el global de los 90 minutos. "En la primera parte nos costó más llegar al área, estuvimos más imprecisos; pero en la segunda parte estuvimos más finos, pero no quiso entrar. Creo que merecimos un poquito más. Al final, puntuar siempre cuenta y nos quedamos con eso, con la actitud y el trabajo del equipo y con el punto, sensación agridulce porque hemos tenido tres o cuatro ocasiones muy claras. Quedan cuatro finales y hay que seguir", ha analizado.

El punto puede saber aún peor si Villarreal y Granada ganan sus encuentros en la tarde de este domingo. La clasificación europea parecía encarrilada para el Betis va a tener que seguir luchando hasta el final, sin levantar el pie del acelerador para reencontrarse cuanto antes con la victoria. "(Europa) Es con lo que soñamos desde el principio, seguimos soñando, estamos ahí y tenemos que seguir peleando. Quedan cuatro finales y hay que seguir dependiendo de nosotros", ha manifestado Aitor Ruibal, que tiene claro el motivo por el que los verdiblancos no han ganado en Valladolid.

"¿Qué nos ha faltado para ganar? Meterla. Que el segundo gol hubiese entrado y a partir de ahí tener más el balón, porque con el 0-1 ellos apretaron, nos fuimos metiendo más atrás y nos empataron. Lo hemos seguido intentando hasta el final, no ha podido ser y a seguir", ha sentenciado el único goleador del Betis en Pucela: "Los que jugamos en ataque necesitamos los goles. No me voy contento porque no hemos conseguido la victoria, pero sí por el gol".