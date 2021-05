Víctor Ruiz: "Sabe a poco, pero es un partido menos y un punto más"

Víctor Ruiz no se fue muy contento del José Zorrilla de Valladolid. Poco satisfecho con la actuación arbitral, como captaron las cámaras de televisión -aunque luego matizó que su animosidad se debía sólo al fragor de la batalla-, y menos aún con el resultado. Un punto que no desmerece, pero que considera "insuficiente" y que se le sabe a muy poco, ya que no sirve para aprovechar la derrota de la Real Sociedad en Huesca y que podría tener aún peor regusto si Villarreal y Granada ganan sus encuentros de este domingo.

El central catalán asentía con rotundidad al ser preguntado en Radio Betis sobre que tenía semblante de haber perdido dos puntos y no de haber sumado uno. "Sí, se nos ha escapado un partido que era vital, sobre todo después del pinchazo ayer de la Real Sociedad; pero hay que mirar lo positivo, que nos llevamos un punto. Toca hacer buenos estos seis empates en los cuatro partidos que quedan. Por lo general, el peso del partido y las ocasiones más claras han sido siempre nuestras, pero no hemos conseguido marcar el segundo tanto y en acciones puntuales nos han ido haciendo daño hasta que llegó el gol del empate", ha analizado Víctor Ruiz.

El zaguero, pese a no ocultar su frustración por el sexto empate, se mostró tan realista como positivo. "Va a costar entrar en Europa, eso está claro. No es lo mismo ir sumando de uno en uno que hacerlo de tres en tres; pero hay que mirar el lado positivo: un partido menos y un punto más. La lucha por Europa va a estar apretadísima hasta el final". Preguntado por sus quejas a los árbitros, el ex del Besiktas se mostró conciliador y aseguró que en caliente y a tantas pulsaciones por minuto todo se exagera: "A ver... las quejas... son por lo que nos estamos jugando todos los equipos en estos últimos partidos. Se exige el máximo a los jugadores, al árbitro y a todo el mundo. Había una jugada dudosa, pero no nos podemos quejar mucho, la verdad".