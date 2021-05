Bravo: "No se han cumplido mis expectativas; aspiro a lo máximo"

Claudio Bravo fue el invitado este miércoles en el programa estrella de RTV Betis, 'Todo al verde', donde se mostró "contento" y "con la misma ilusión de todos los béticos" por ver cómo acaba la temporada, recalcando que tienen "una sensación positiva" y el deseo de "aspirar a grandes cosas y que el club no esté reflejado en resultados en la parte baja de la clasificación". A falta de cuatro jornadas solamente, el objetivo europeo sigue al alcance, si bien el chileno destaca que "siempre se trató de competir", pues, aunque sólo lleva un año en Heliópolis, atisba "el trabajo y la insistencia" de campañas precedentes.

"Creyendo en lo que podemos hacer como grupo, logras resultados y puedes aspirar a lo que, a veces, ni siquiera imaginabas al principio. Uno lee y escucha cosas que generan desde fuera mucha negatividad. Que si otra vez íbamos a hacer la misma temporada, que si otra vez vamos a luchar por no descender... No es bueno que el aficionado tenga esa sensación antes de empezar un partido. Yo intento sacar siempre lo mejor de mí y de todos, tratando de que el equipo no baje los brazos cuando vamos en desventaja, que se pelee hasta el último minuto, porque hay juego, capacidad y talento para revertir las situaciones", se queja el cancerbero, que agradece la ilusión actual de la afición.

"Tratamos de ponerla nosotros también en lo que hacemos. Sabemos que podemos recibir lo contrario si no peleamos, si no hay coraje o entusiasmo. Cuando ven que el equipo se esfuerza partido tras partido, vamos a cambiar ese sabor de boca por uno positivo. Creo que, a veces, más que ganar o perder, la gente quiere que los suyos se dejen la piel", sentencia Bravo, que entiende la exigencia: "Eso pasa en todas las partes del mundo. A mí me gusta que, cuando no esté bien, me critiquen. No vivo del halago, sino con la parte mala de la película. Si te exigen, mejor, porque no existe relajación durante la semana o a la hora de competir. En otras instituciones no existe; si pierdes, no pasa nada. Aquí, si pierdes un partido, se genera un ruido y la gente está en alerta. Eso te mantiene siempre vivo".

Además, el internacional andino, que pidió a los béticos "que sigan creyendo" en el trabajo del equipo y "que no se queden sólo con lo negativo, pues hay mucho esfuerzo, dedicación y ganas de que se llegue a Europa", se refirió a otros muchos temas durante su charla con los compañeros Juan Bustos y Eduardo Carrillo, en la que recordó sus inicios en Colo Colo y su gratitud hacia la histórica institución de su país, además de recibir mensajes de ánimo y cariño de parte de su hermana y de su madre.



AÑORA EL 'OTRO' VILLAMARÍN

"Me encanta el Betis. Lo dije el primer día que llegué. Me había tocado vivirlo en la vereda de enfrente, como rival, cuando vine con la Real Sociedad y el Barça. Pero tengo el mal sabor de boca de no haber podido disfrutar aún del campo en su plenitud, con su máxima capacidad, con la efervescencia que se vive todo aquí. Llegar con el autobús y ver todo lleno de aficionados... No lo he podido saborear, por lo que te queda el regusto amargo de esta temporada. Si hubiéramos tenido a nuestra gente en el estadio, apretando a los otros equipos... Eso nos ha faltado. Mirar hacia atrás y verlos animando, que nos arropen y que el rival se sienta mal aquí"

"Sería importante contar con la presencia de los aficionados (en las dos últimas jornadas), que es sumamente importante para nosotros. Disfrutamos mucho en Copa, cuando salimos a calentar y vimos a unos cuantos de miles de aficionados en el campo. En el partido, el ambiente ya era muy distinto a lo que vivimos hoy en día, que somos nosotros, los cámaras y poco más. También se extraña a la familia, que quiere venir a verte y no puede"



LESIONES

"A mis 38 años, (trabajar duro) es la receta que tiene cada uno. También me he llevado un tirón de orejas, pero es parte del aprendizaje que necesita cada cual. Yo llevaba 8-9 temporadas con una dinámica distinta, de jugar domingo-miércoles, y me ha cambiado. Aquí las semanas son más largas, con más cargas en los entrenamientos. Me tuve que ir adaptando... y tuve 2-3 lesiones en un mes. Pero es por la exigencia de cada uno. Me pasó varias veces lo de jugar fuera y, el día siguiente, entrenarme con normalidad. Ahora, el día posterior a los partidos me los tomo un poco más tranquilos, haciendo otro tipo de trabajos. Te vas conociendo y adaptándote a la edad. Me encantaría tener 25 años, pero no los tengo"

"Nosotros, con esto del calendario, hemos tenido a veces 2-3 partidos por semana por la Copa, las jornadas intercaladas. El equipo ha funcionado bastante bien en semanas de éstas rápidas, pues las rotaciones también funcionaron, lo que habla muy bien del trabajo que se está haciendo"



VETERANÍA

"Él es mucho mayor (risas). Tiene unos meses más... Al final, la gente grande tiene que carrera de sobra para saber dónde está, cómo cuidarse, cómo revertir las situaciones que no son buenas. Cuando ves a estos jugadores trabajar, implicarse cuando juegas y cuando no te toca... Eso es lo que deben dejar los jugadores grandes, la enseñanza que deben dejar a los demás. Nunca debemos llegar a un sitio y sentarnos, sentirnos en una zona de confort. Es el mayor error que podríamos cometer los jugadores de envergadura y con una carrera exitosa. Aquí, tratamos de hacer lo contrario: somos los primer en llegar, los primeros en estar, en trabajar, en tirar de los jóvenes. Es la manera de que las cosas funcionen"

"A los más jóvenes siempre les digo que esto pasa muy rápido. Que no dejen pasar las oportunidades sin aprovecharlas. Que disfruten de todos esos momentos, que son únicos. Para estar bien en esos momentos, hay que trabajar mucho durante la semana, lo que no se ve"



RECTA FINAL DE SU CARRERA

"En eso soy muy especial. Es parte de mi exigencia. No disfruto mucho de esto. Saboreo los triunfos en el vestuario y, luego, cuando salgo, se me acaba el jugador de fútbol. Me inserto en mi mujer, en mis hijos, en mi familia. El futbolista lo traigo al estadio y a las instalaciones, pero todo queda ahí. Cuando me ocurren cosas positivas, las arrugo como un papel sucio y la tiro a la basura para construir lo siguiente. Es la manera que me ha funcionado de conseguir cosas en mi carrera. No he tenido el tiempo, porque tampoco he querido, de relajarme para ver lo que he conseguido, porque no toca. Me siento en plenitud para jugar varios años más. Tengo fuerzas para seguir aportando desde me toque estar"

"Esto parte de mi padre. A los 14 años me di cuenta de que me tenía que dedicar a esto, pero era un sueño suyo. Los regalos siempre eran relacionados con el fútbol. Me llevaba todos los días a entrenarme... Y no era fácil, porque era una hora de camino y otra de vuelta. A esa edad me di cuenta de que me dejaba de fiestas y de amigos por dedicarme al fútbol. Todo es gracias a mi padre, que ahora me pregunta hasta cuándo voy a jugar, que me vuelve ya para Chile. Pero quiere apurar esto y darlo todo hasta el final. Mover a mi familia de un país a otro por una temporada... Sacar a mis hijos de una manera apresurada de un lugar, sin que se asienten... Quiero volver, pero cuando termine de buena manera"

"Yo maduré joven en relación a mi entorno. Mi madre, por ejemplo, se preocupaba siempre de que todo lo que llevaba, la ropa, estuviera impecable. Me di cuenta de que, partiendo de un lugar muy remoto (Buín) y donde las posibilidades son muy escasas, me alimentaba más de lo negativo que de lo positivo. Me alimentaba del 'tú no vas a llegar a ser futbolista" y lo sigo haciendo a día de hoy. Me quedo más con eso que con los halagos"



INICIOS COMO JUGADOR DE CAMPO

"Pasé de jugar arriba en punta hasta llegar a la portería. No me gustaba correr tras el balón. Sentía frustración cuando no se daban las cosas. Donde me sentía mejor es como portero. Me gustaba ese rol, ese grado de responsabilidad, cuando a otros niños les daba miedo"

"¿Salida de balón? Puede ser por eso, pero también por lo que trabajas. Las horas extra que ahora no echo porque me han recomendado que me frene un poco. Desde mi etapa de juvenil en Chile, me quedaba siempre 30-40 minutos sólo a golpear el balón. Cuando se coge esta mecánica, todo es más fácil"



PELLEGRINI

"Este nexo no existía hasta venir acá. Conocía de sobra la carrera de Manuel, llena de éxitos y logros, sobre todo en el extranjero. Me lo cruzaba apenas 20 segundos como rivales. Tampoco lo hemos tenido en la selección, aunque su nombre sonó muchas veces, pero no se dio. Me lo encontré aquí, cuando me propuso venir y me contó el proyecto que tenía en mente. Es muy valiosa su forma de trabajar, de sacar rendimiento a los jugadores que había, su forma de trabajar con el grupo, sacar resultados que no se estaban dando, cómo afrontar los partidos"

"No se han cumplido mis expectativas, porque yo aspiro a lo máximo. Si te dijera que sí, te mentiría, porque satisfecho no quedo nunca. Sí me deja la tranquilidad de que su llamada era para contarme su proyecto, su forma de jugar (distinta a lo que se veía aquí). Él quería un equipo protagonista, que salga siempre a ganar, a jugar de tú a tú a cualquiera. No me iba a traer para sufrir, para encerrarnos y jugar a la contra. Queríamos un equipo que aspirar a estar arriba, que es por lo que peleamos hoy en día. Satisfecho estaré si logramos el objetivo a final de temporada. Nos falta lograr lo que tenemos en mente"



GOL AL NÀSTIC

"Me quedaba en los entrenamientos, medio en serio medio en broma, a ensayar tras los entrenamientos y, cuando ellos fallaban, cogía el balón, más relajado que ellos, probaba yo y marcaba algunos goles. Se dio la circunstancia de tirar (recuerdo que no veníamos en una buena dinámica con la Real Sociedad, pues estábamos un poco planos en emociones) y me dije: con la confianza que me tengo, cruzo el campo y le pego no por encima de la barrera, sino duro. Si la para el portero, bien; si va a córner, también. Veníamos de fallar muchas faltas, penaltis, goles... Ganamos 1-0"

"¿Tirar aquí? Yo no tendría problemas en cuanto a personalidad si la ocasión lo merece, pero, cuando tienes buenos ejecutantes, no tienes por qué intervenir. Pero, si tengo que tirar un penalti, no lo descarto. Si puedo colaborar, no tengo problema; no me va a restar"



COMPETENCIA

"Con Dani y con Carlos echamos muchas horas juntos. Mi labor es ayudarles en el día a día, aconsejarles, acelerarles el proceso, porque están a nada de poder competir, porque el fútbol son dinámicas y suceden cosas. Cuando suceden, debes estar preparados y no soltarla más"

"Con todos me llevo bien, hacer las cosas de la mejor manera. Trato de poner las cosas difíciles al compañero de la mejor manera. Cuando logras sacar el máximo rendimiento de tu compañero, las cosas van a ir mejor dentro del club. Con Joel, con Toni Doblas, con Carlos, con Dani... Ésa es la dinámica que llevamos, de incentivarnos entre nosotros"



CHILE

"Tenemos la mala suerte de jugar las Clasificatorias más duras del mundo. Por el nivel de los equipos, por la logística (con viajes larguísimos)... Hemos conseguido cosas importantes, como dos Copas América, pero me quiero seguir sintiendo útil donde sea"



SEVILLA

"Me gusta poder tener vida fuera del trabajo, pero tampoco lo hemos podido disfrutar por la pandemia. Además, por profesionalidad y responsabilidad, no podemos exponernos, porque un futbolista contagiado es detonante de que el equipo se caiga y se pare la competición. Cuando pueda salir, lo haré. Si hay restricciones, a esperar y cuidarse"