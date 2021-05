Camarasa, su objetivo en el Betis, su 'espinita' y los consejos de Canales

Víctor Camarasa, centrocampista del Real Betis, ha sido la gran novedad en la vuelta al trabajo del conjunto de Manuel Pellegrini. El futbolista está ya en la fase final de su larga recuperación de lesión de ligamentos y aunque sabe que no tendrá minutos en los partidos que queda, el valenciano se mostró feliz por poder regresar a la dinámica de grupo. "El míster ya dijo en rueda de prensa que descartaba que participara con el equipo, pero mi objetivo ahora es recuperarme bien y acabar entrenando la sesión completa con el equipo que todavía no lo he hecho, sólo la primera parte. Tengo que seguir trabajando, entrenando y prepararme para la pretemporada", ha dicho el bético en la radio oficial del club.

El futbolista verdiblanco ha repasado su largo proceso de recuperación: "Ya tenía muchas ganas de volver. Se hace muy largo y más cuando tienes unos plazos que quieres acortar, estar antes de lo que se presupone, pero ha sido un camino más largo por todo lo que tenía en la rodilla pero ya se ve la luz al final del túnel, agradezco al cuerpo médico y a todo el club que ya podemos celebrar que puedo entrenar con el grupo".

Cómo ha vivido el proceso de recuperación: "En el momento que me lesiono pienso en volver cuanto antes, tardo dos semanas en operarme, iba recuperándome muy bien pero llega un momento que te tienes que parar y ese parón ha sido más largo de lo previsto y por ahí hemos tardado más. Tenía expectativas en acabar la Liga jugando pero hay un momento que tienes que parar y trabajar otra cosas para poder avanzar y así ha sido, ha sido largo pero contento orgullo del trabajo hecho y de todos los que me han acompañado".

Ahora es otro mundo: "Sólo entrenar con el equipo ya es diferente, te hace sentir más futbolista, mi objetivo es ser uno más en la pretemporada, entrar como si no hubiera pasado nada y dispuesto para dar todo".

Además, Pellegrini cuenta con él: "En mi paso por la Premier coincidí con ellos, siempre me dejó claro que confía en mí, Antonio Cordón también. Es algo que tengo como una espinita porque quizás era el año pero no podemos lamentarnos, tengo que estar preparado para lo que viene. Yo venía con esa ilusión este año de triunfar aquí, una lesión es dura pero más si cabe teniendo las expectativas que podía tener. Es algo que tengo ahí y tengo que sacar".

Cómo ve el tramo final de Liga y la lucha del Betis: "Estos cuatro partidos decidirán un poco cómo hemos estado pero en el 2021 hemos estado muy bien, casi imparables. Llevamos seis empates seguidos, que no es muy normal, pero lo tenemos en nuestra mano y depende de nosotros. LaLiga está muy bonita e igualada. Cualquier equipo te puede ganar y tenemos que centrarnos en nosotros, seguro que pinchan los demás".

Por último, Camarasa también reconoció haber hablado mucho con Canales: "Con el tema de los ligamentos buscas a gente que ha tenido esa lesión, empatizas un poco con la lesión y Sergio siempre me ha preguntado y aconsejado. El fisio que me trata también ha sufrido esa lesión, luego ves a Sergio que ha podido con tres y me ha ayudado mucho en ese sentido".