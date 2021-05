A Cordón le llegan numerosos ofrecimientos y uno de ellos le cuadra como posible sustituto de Emerson

La temporada está a punto de concluir y, aunque este año LaLiga está más abierta que nunca, un amplio número de equipos ya tiene definido cuáles serán sus aspiraciones el próximo curso. En el Betis, por ejemplo, esperan poder disputar competición europea, a ser posible Europa League. El objetivo está prácticamente en la mano desde hace varias jornadas, pero en Heliópolis no han acabado de amarrarlo.

Con cuatro jornadas por delante, en cualquier caso, todo apunta a debacle inesperada si no lo consigue. Por ello, Antonio Cordón, director deportivo del Betis, hace semanas que comenzó a trabajar en la planificación del próximo curso a una velocidad más acelerada. Despacio aún, pues aún no hay prisas y faltan muchos detalles por perfilar, pero con algo más de velocidad que meses atrás, cuando la dirección deportiva verdiblanca estuvo definiendo perfiles y marcando posibles objetivos en diferentes escalas, tanto deportivas como de inversión.

Lógicamente, tampoco es de extrañar que sean muchos los ofrecimientos que llegan a las oficinas del Benito Villamarín. En estas fechas son muchos los agentes e intermediarios -algunos de más confianza que otros en el club- que se acercan al área deportiva heliopolitana para conocer de primera mano cuáles son las exigencias del Betis para el próximo curso y, de paso, dar a conocer su cartera de clientes, por si alguno de sus representados pudieran acabar de cuajar en los roles que buscan Cordón y los suyos.

Y entre esos múltiples ofrecimientos surge el nombre de un lateral derecho que podría encajar en el Betis como recambio de Emerson Royal. El brasileño no seguirá en el Betis el próximo curso, tal y como los heliopolitanos y el conjunto azulgrana pactaron en su momento a la hora de realizar el fichaje del lateral derecho en copropiedad. Hace semanas que Cordón trabaja en la idea de encontrarle un recambio, tal y como informó ED, a pesar de que públicamente no quiera levantar la liebre todavía: "Todos hemos visto un crecimiento, una evolución importante, él ha crecido con el club, con los compañeros, es un jugador que está preparado para jugar en cualquier equipo. Claro que nos gustaría que se quedara con nosotros durante muchos años, todos sabemos cómo están las circunstancias contractuales. Ahora eso no nos preocupa, no pensamos en el futuro, vamos a esperar 15 días y será el momento de tomar las decisiones".

En lo que respecta al lateral derecha y al posible recambio de Emerson, la redacción de ESTADIO Deportivo ha podido conocer de primera mano que uno de los nombres que se encuentra sobre la mesa de Cordón es el del israelí Eli Dasa, de 28 años. Internacional absoluto con su país.

Con un año más de contrato con el Vitesse holandés, esta temporada ha disputado 30 partidos oficiales con el conjunto holandés, habiendo dado seis asistencias. Se trata de un lateral con recorrido que puede jugar también como interior, experimentado y con un coste muy bajo. Un futbolista al que conoce bien Cordón de jugar con Israel. El bajo coste que acarrearía su incorporación lo colocaría en una posición destacada a la hora de encontrarle un recambio de garantías a Emerson.

Por ahora, tal y como ha podido conocer esta casa, es uno de los pocos ofrecimientos llegados que habría pasado el primer filtro del área deportiva, siendo una opción interesante que cuadra (especialmente por lo económica) y que ha pasado a engrosar la nónima de alternativas para reforzar el lateral derecho una vez que se confirme la marcha de Emerson.

En cualquier caso, por delante de Dasa habría a día de hoy otros objetivos prioritarios, aunque todo dependerá de qué tipo de operación pueda cerrarse. Que lleguen libres y con una ficha no muy elevada se antoja fundamental. De no ser posible, a Cordón le tocará remangarse y cerrar alguna transferencia de menor calado como la de Dasa.