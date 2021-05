El primer refuerzo del Betis 21/22 ya tiene nombre

La presencia del centrocampista Víctor Camarasa esta semana en los entrenamientos del primer plantel del Betis ha sido la buena noticia en clave verdiblanca. Un trabajo que, según ha podido conocer ESTADIO Deportivo de primera mano, ha consistido en rondos y finalización, después de que el martes ya realizara algunos rondos de manera colectiva. Es decir, una vuelta al grupo muy meditada y relizada de forma muy progresiva que está en todo momento supeditada por el cuerpo técnico del club y la dirección deportiva que dirige Antonio Cordón, amén de los servicios médicos de la entidad heliopolitana.

El plan a seguir con Camarasa a lo largo de estas semanas no es otro que convertir al de Meliana en el primer refuerzo del Betis para la 21/22, habida cuenta de que el Benito Villamarín no quieren correr riesgos al respecto y entienden que apurar los plazos en este tramo final de la temporada en el que el objetivo deportivo se antoja prácticamente en la mano -aunque aún hay que asegurarlo- podría resultar poco conveniente. El propio futbolista se ha referido a ello: "El míster ya dijo en rueda de prensa que descartaba que participara con el equipo, pero mi objetivo ahora es recuperarme bien y acabar entrenando la sesión completa con el equipo que todavía no lo he hecho, sólo la primera parte. Tengo que seguir trabajando, entrenando y prepararme para la pretemporada".

En el Betis, por tanto, tienen claro que la idea es que Víctor Camarasa se convierta en un refuerzo de lujo para la 21/22. El de este verano será un mercado complicado, marcado por las dificultades económicas a la hora de acudir a por refuerzos y Camarasa ya está en casa.

Sin prisas, pero sin pausas. Y con la clara intención de que el centrocampista llegue al cien por cien a la pretemporada, la cual pueda realizar junto al resto del grupo desde el inicio. Es decir, que el próximo curso sea lo que tuvo que ser éste. Y es que tanto Pellegrini, quien lo conoce muy bien, como Cordón tienen mucha confianza depositada en el futbolista, del que esperan que sea una pieza clave del conjunto verdiblanco la próxima temporada.

Sin ir más lejos, el propio Pellegrini ya lo quiso tener a sus órdenes cuando estuvo entrenando en Inglaterra, aunque las circunstancias no acabaron de darse. "En mi paso por la Premier coincidí con ellos, siempre me dejó claro que confía en mí, Antonio Cordón también. Es algo que tengo como una espinita porque quizás era el año pero no podemos lamentarnos, tengo que estar preparado para lo que viene. Yo venía con esa ilusión este año de triunfar aquí, una lesión es dura pero más si cabe teniendo las expectativas que podía tener. Es algo que tengo ahí y tengo que sacar", comentó Camarasa.

El decir, si todo va según el plan establecido tras una larga y dura recuperación, el primer refuerzo del Betis 21/22 ya tiene nombre y apellidos: Víctor Camarasa.