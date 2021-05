Los béticos lo tienen claro: 'Rui Silva no se toca'.

Informaba ESTADIO Deportivo días atrás que el Betis, en su plan de encontrar financiación extra este verano con la que poder cuadrar sus cuentas y, además, acudir al mercado en busca de los refuerzos que requiera el plantel, está obligado a realizar una gran venta este verano con la que conseguir una plusvalía importante.

Y en ese plan establecido, la dirección deportiva verdiblanca, con Antonio Cordón a la cabeza, no descarta ninguna alternativa, escuchando ofertas el Betis por todos los integrantes de su plantel; incluso los que aún no se han presentado, como es el caso de un Rui Silva que acaba contrato con el Granada este 30 de junio y que se ha comprometido con el Betis a partir del próximo curso, a pesar de que su fichaje aún no es oficial.

Blindado ya con una cláusula de rescisión al uso, superior a los 50 millones de euros según algunas fuentes, el Betis escucha ofertas por todos. Y el interés que está llegando, en algunos casos vía agencia de representación, por el Maia es real y tangible, hasta el punto de que podría materializarse en una propuesta formal. Aunque habría mucho que negociar (el ex de Nacional rechazó sueldos mayores por su deseo de seguir creciendo en Heliópolis), todo lo que supere los dos dígitos estaría cerca de las exigencias de los dirigentes hispalenses, que consideran que la cláusula que tenía en el Granada Rui Silva (15 kilos) sería una cantidad razonable para desprenderse de él, incluso, sin haber debutado aquí. Y es que el cancerbero portugués ha alcanzado una tasación en las webs especializadas de 12 millones de euros.

ESTADIO Deportivo ha querido preguntar al respecto en su página web, realizando una encuesta sobre la opinión de los béticos de cara a una hipotética venta del guardameta portugués sin haber debutado como verdiblanco. Y la respuesta parece ser clara: 'Rui Silva no se toca'. De hecho, el 67% de los encuestados se niega a una posible venta de Rui Silva este verano, al entender todos que ha venido para ser titular bajo palos y que, tras su excelente rendimiento con el Granada, es una incorporación importante que viene a sumar bajo palos.

El 33% restante, en cambio, considera que nadie es intocable en Heliópolis. Y menos en tiempos de crisis, de ahí que el "hacer caja" sea prioritario para ellos.