Cruce de elogios entre dos ejemplos de compromiso por el Betis

Fueron los dos héroes indiscutibles de la permanencia del Betis en Primera división en la temporada 2006/2007. Dentro de mes y medio se cumplirán 14 años del doblete de Edu en El Sardinero que permitía al brasileño certificar una salvación trabajada desde el banquillo, con mucha psicología, por Paco Chaparro, que había suplido unos días antes de la finalísima al destituido Luis Fernández. Ni siquiera aquel logro dio al trianero la confianza de Lopera, que volvió a recurrir a un entrenador de fuera, Héctor Cúper, aunque el argentino no llegaría a Navidades y el veterano preparador sevillano retomaría las riendas del primer equipo.

En una charla con Javier León, reconocido aficionado verdiblanco y colaborador habitual de Radio Sevilla y Muchodeporte, Chaparro recordaba una conversación con el atacante en vísperas del choque contra el Racing, que estuvo a punto de perderse por una dolencia que le obligaría, incluso, a pasar por el quirófano. Pero Edu, un ejemplo de compromiso por el escudo de las trece barras, forzó para anotar ese 0-2 ya histórico. "Lo senté en el despacho y le dije que nos íbamos a jugar un descenso, por lo que, si no estaba para jugar, que no viniese. 'Yo quiero que tú juegues, pero me tienes que decir que, pase lo que pase, estás para jugar', le dije. Y él me respondió 'no sólo voy a jugar, sino que lo voy a hacer por ti", relata el míster, que desvela que el lunes, antes de marcharse para ser intervenido, el de Jaú le regaló su camiseta firmada.

"Los homenajes, muchas veces, vienen cuando uno ya no está presente. Pero aquí va el mío para mi ex entrenador Paco Chaparro en el @realbetisbalompie. Gracias por tus palabras, míster, pero, mejor dicho: fue por ti, por nuestras familias, por mis compañeros, por amor a mi profesión y, obviamente, por toda la nación bética", respondía Edu desde su perfil en la red Instagram, insertando el vídeo y cruzando elogios con otro igual, otro bético de corazón que, cuando su equipo lo necesitó, estuvo ahí para darle todo.