Xavi avala el "liderazgo" que Bravo muestra en el Betis

Claudio Bravo recuperaba hace poco más de un mes la titularidad en el Betis y la justificaba con grandes actuaciones, que le han llevado a ser candidato a mejor jugador de LaLiga en el pasado mes de abril.

El nivel que está ofreciendo podría sorprender a muchos, en especial tras las dudas generadas en los primeros meses como bético con sus continuas lesiones, pero no a un Xavi Hernández que le sitúa entre los mejores arqueros del mundo.

"Claudio es un ejemplo de personalidad y liderazgo. Alexis (Sánchez) es otro ejemplo de profesionalismo. Para mí fue un futbolista espectacular que no tuvo la suerte, porque en esos años no ganamos demasiado en la época del Tata Martino. Han ganado Copas América, han competido en Mundiales muy bien y realmente han sido dos ejemplos de adaptación al Barça, que no es fácil", aseguraba en ESPN el técnico del Al-Sadd de Qatar sobre sus excompañeros chilenos.

El exinternacional español dejó claro la madera de líder que Claudio Bravo también ha transmitido en el Betis. "Claudio llegó con más edad que Alexis. Claudio era serio, trabajador, profesional y con una capacidad de liderazgo, que incluso en su primer año en el Barcelona ya era un tipo que se hacía escuchar. No es casualidad que fuera capitán de la selección chilena", afirma el exjugador catalán, quien también elogió a sus excompañeros como personas: "Sólo tengo halagos para ellos. A nivel profesional se puede triunfar más o menos, pero a nivel personal, que es lo queda, los dos han sido ejemplares".

Y admitía que aún mantiene contacto con ellos. "Sólo puedo hablar maravillas, tanto de Claudio (Bravo) como de Alexis (Sánchez)€ De hecho, todavía hablo algunas veces con ellos. Son realmente dos ejemplos de adaptación al Barcelona, a su forma de jugar, los dos muy competitivos", asegura Xavi.