Joaquín y su récord: "461 y los que quedan..."

Joaquín ha logrado hoy la cifra de 461 partidos oficiales con el Real Betis, lo que le convierte en el jugador con más partidos de la historia verdiblanca, una cifra que no olvida. "461, me la sé porque me la dicen, son números importantes pero yo me sigo quedando con que sigo jugando y disfrutando el día a día. Y los que quedan por delante, aunque como digo lo primordial es seguir aportando al equipo y sentirme feliz", ha dicho el capitán a los medios del club bético.

El portuense destacó la importancia del triunfo para afianzar plazas europeas: "Pasaba por una victoria hoy, sabíamos que iba a ser un partido difícil. El Granada aprieta y es agresivo, hemos hecho un buen partido salvo los 20 minutos de la segunda parte, pero feliz porque es una victoria que nos afianza para entrar en la zona europea".

"Hoy era importante ganar para dejar más lejos a los de atrás, veníamos de muchos empates pero haciendo las cosas bien, pasaba todo por ganar hoy, es una victoria merecida y es la actitud de un equipo valiente", explicó Joaquín, que destacó la aportación de los cambios: "Eran muchos empates, la primera parte ha sido muy buena, la segunda no empezamos bien pero con los cambios hemos sabido darle otro aire al equipo y hemos podido ganar el partido con ese gol de Borja".