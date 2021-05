Lista de 22 en el Betis, con cinco bajas para recibir al Granada en plena lucha por Europa

Real Betis y Granada CF cierran este lunes la trigésima quinta jornada de LaLiga con un duelo andaluz al que ambos llegan con el mismo objetivo entre ceja y ceja: clasificarse para una competición europea, una meta que tienen más cerca los verdiblancos, obligados a ganar tras seis empates seguidos, frente a un equipo granadino que apura sus últimas opciones de repetir aventura continental, tras el excelente papel realizado este curso en su primera experiencia en la Europa League.



El Betis es séptimo a cinco puntos del quinto, la Real Sociedad, y a uno del sexto, un Villarreal que perdió ayer en casa con el Cela. El técnico verdiblanco, Manuel Pellegrini, es consciente, tal y como advirtió ayer en rueda de prensa, de que no puede fallar más para refrendar sus aspiraciones de jugar en Europa, seguir en la pelea por la quinta plaza y distanciar a sus perseguidores, entre ellos un Granada que quiere meterse de lleno y apretar la mitad alta de la clasificación.



Para recibir a los nazaríes, que llegan al Benito Villamarín con varias ausencias, la presencia de un viejo conocido y de un futuro amigo, como son Jorge Molina y Rui Silva, Pellegrini cuenta con las bajas por sanción de Nabil Fekir y de Aïssa Mandi, además de la de los lesionados Martín Montoya, Dani Martín y un Víctor Camarasa que esta misma semana se reincorporó a los entrenamientos con el grupo después de la gravísima lesión de rodilla que sufrió en una sesión de trabajo en agosto de 2020.



Ante esta situación, el chileno ha realizado una convocatoria con todos los jugadores disponibles, que son 22 contando al canterano Rodri Sánchez, que no estuvo el domingo en el choque que el Betis Deportivo ganó al San Fernando pero que no le sirvió para jugar el 'play off' de ascenso a Segunda, ya que el Algeciras venció en Murcia al UCAM gracias a una polémica acción en los minutos finales. También entra en la citación Yassin Fekir, que promocionó en enero pero aún no ha debutado con el primer equipo.







Así las cosas,para recibir al Granada está compuesta por Joel, Paul, Bartra, Víctor Ruiz, Juanmi, Borja Iglesias, Canales, Tello, Sidnei, William Carvalho, Álex Moreno, Loren, Joaquín, Guardado, Yassin Fekir, Diego Lainez, Guido Rodríguez, Emerson, Aitor Ruibal, Claudio Bravo, Rodri y Miranda.Cabe recordar que el conjunto de las trece barras cuenta con un total deque, en el caso de ser amonestados en el encuentro de este lunes, se perderán el choque. Tres de ellos, además, son piezas esenciales para el técnico.son los jugadores que deberán extremar las precauciones para no ver una amarilla.