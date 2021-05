Rober dice adiós a Las Palmas con números de récord

"A Rober, desgraciadamente, lo vamos a perder. Dice que se ha roto. Lo de Jesé es más precaución que otra cosa. Tenía problemas en el gemelo. Era mejor no seguir. Lo de Rober es diferente. No creo que podamos volver a contar con él". Pepe Mel se quedará para las cuatro jornadas que faltan sin una de sus piezas clave, un Rober González que se lesionó en el primer tiempo del partido jugado en el Santo Domingo de Alcorcón, donde el conjunto amarillo agotó sus pocas opciones de entrar en el 'play off' de ascenso. Y, como confirmó el propio entrenador madrileño, ha dicho adiós a la temporada.



El jugador cedido por el Real Betis sufrió una lesión muscular en su pierna izquierda y cierra una temporada en la que ha demostrado estar listo para dar el salto a Primera. El extremeño acaba con un balance de 31 partidos disputados, 8 goles (más otro que se le asignó a un contrario) y 4 asistencias en 2.067 minutos en la Liga.



Pero lo más importante es que todos sus goles han significado victorias para conjunto insular. En total 18 puntos de los 50 que ahora mismo tiene Las Palmas, casi el 40%. Lo que justifica la importancia que había adquirido para el exentrenador bético.



Pese a ello, el futbolista se mostraba optimista y en sus redes sociales mostraba su deseo de un pronto regreso. Una vuelta que ya será en pretemporada a principios de julio y, previsiblemente, a las órdenes de Manuel Pellegrini en el Real Betis.

Ya pensando en recuperarme para poder volver a ayudar a mis compañeros. Pronto de vuelta ???????? Vamos @UDLP_Oficial ?? pic.twitter.com/gY6HRqNqIx — Roberto (@robergb10) May 10, 2021