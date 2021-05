Betis: la jornada clave para el asalto a la quinta plaza.

Tras seis empates consecutivos en Liga, en la noche de ayer llegó la ansiada victoria verdiblanca que además sirve para recuperar la sexta plaza en la tabla clasificatoria y aventajar en dos puntos al Villarreal que tiene que enfrentarse en estos tres últimos partidos a Real Valladolid, Sevilla FC y Real Madrid, un calendario sin duda complicado.

Pero tras el triunfo ante el Granada, la euforia contagiaba al vestuario verdiblanco que no se conforma no ya con la sexta plaza, si no que van a por todas a por la quinta posición en el campeonato. Una posición que ocupa la Real Sociedad y que tan sólo está a dos puntos de distancia, aunque los donostiarras tiene a favor el 'golaverage' particular frente a los verdiblancos.

Sea como fuere, en esta jornada intersemanal se le presenta una ocasión pintiparada a los de Pellegrini para asaltar esa quinta plaza. Y es que la Real Sociedad tiene uno de los duelos más difíciles de la jornada pues tiene que visitar al líder Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. En el Betis saben que es muy probable que se pueda dar un tropiezo donostiarra esta jornada y por ello irán con todo en su duelo.

El Betis, por su parte, visita al colista de la categoría, un Eibar que si bien suma dos victorias consecutivas y está más vivo que nunca en su lucha por la permanencia, tendrá jugar con esa presión que supone estar en el pozo. Por lo tanto, en Heliópolis son muy conscientes que de sumar los tres puntos en Ipurua podrían acabar la jornada en la quinta plaza, siempre y cuando la Real no sume en el Wanda Metropolitano ante un Atleti que se está jugando LaLiga.

Algo que incluso los hombres de Pellegrini conocerán antes de jugar su partido, pues la Real Sociedad entrará en escena este miércoles mientras que los verdiblancos lo harán el jueves. Así pues, todo preparado para el asalto a la quinta plaza.