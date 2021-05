La eufórica celebración de Emerson que apunta a vídeo viral

El triunfo del Betis ante el Granada (2-1), con un tanto del bigoleador Borja Iglesias en el 87', deja a los verdiblancos a un pasito de Europa y da rienda suelta a la euforia, tras seis empates seguidos que habían obligado a contener la respiración. El vestuario del Benito Villamarín era una fiesta, pero hay quien siguió con la celebración en su casa. Imperdibles, el recibimiento que Emerson 'Royal' tuvo al llegar a su domicilio y los destados festejos junto a sus seres queridos. El brasileño parece criado en Los Bermejales.



Las imágenes han sido compartidas por el lateral derecho del Betis en sus historias de Instagram, en las que menciona a los otros dos protagonistas de una celebración espontánea, alegre y que apunta a vídeo viral. Por poner en contexto: suena el timbre y la cámara está grabando el interior de la vivienda. Abren y aparece en escena un sonriente Emerson, que viene con las manos ocupadas con varios enseres que no duda en tirar el suelo para abrazarse a los suyos.



"¡Ganamos, ganamos...!", exclama a voz en grito el joven futbolista heliopolitano, mientras da saltos de alegría, abrazado y formando un corro con sus no menos eufóricos familiares. La simpática escena demuestra dos cosas: lo importantísimo del apurado triunfo ante el Granada para conseguir el objetivo de clasificarse para jugar competiciones continentales la próxima temporada y el enorme grado de compromiso y sentimiento de pertenencia que Emerson tiene con el Betis.



"Vamooos, carajo, llegar así a casa no tiene precio", escribe el futbolista bético acompañando a los cortes del vídeo, mientras se disculpa por no poder ponerle filtros a su emoción. "Perdón por las palabrotas, no lo hemos podido evitar", confesaba entre risas. Su contrato apunta a que debe marcharse al Barcelona, pero a estas alturas nadie puede dudar de su amor incondicional por las trece barras. Se le echará de menos aquí. Echará de menos esto.



Por si faltaban dudas de su desbordante alegría, su exultante felicidad y su transparencia a la hora de mostrarlo y compatirlo con todos sus seguidores, el internacional absoluto con Brasil publicó también un mensaje en redes sociales con un mensaje tan corto como contundente. "Estos partidos se ganan así, con dos cojones, carajo". No necesitaba más palabras para reflejar sus sentimientos después del choque.