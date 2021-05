Los éxitos de dos ex jugadores generan un pellizco para las arcas del Betis

No es ningún pastón, está claro, pero, en tiempos de pandemia, cualquier pellizco es bueno. Y eso lo saben bien en el Betis. No en vano, su director general deportivo, Antonio Cordón, hubo de apañarse prácticamente sin fondos en las dos últimas ventanas, zanjadas en octubre de 2020 con cuatro fichajes a coste cero (Bravo, Montoya, Miranda y Víctor Ruiz), mientras que en enero no hubo altas, más allá de la promoción de Yassin Fekir. El próximo verano pinta más o menos igual, con la necesidad de vender para cuadrar cuentas y ajustar el tope salarial. Únicamente si el balance queda en positivo con las salidas habría presupuesto para rearmarse.

Y, de momento, el conjunto verdiblanco tiene asegurado un doble ingreso de cuantía idéntica. Porque, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, el título que ha conseguido Feddal con el Sporting Clube, la Liga NOS, estaba incluido entre las variables que aumentarían el coste de su traspaso, fijado en 2,15 millones de euros fijos, que se elevaban hasta 3,5 con los bonus, amén del 5% extra de los derechos de William Carvalho. Pues, siempre atendiendo a fuentes de la entidad lisboeta, el entorchado que tanto el hispano-marroquí como otro ex heliopolitano, Adán, acaban de conquistar está valorado en 200.000 euros.

Y otros 200.000 llegarán por la permanencia de Osasuna, que se comprometió en su día a desembolsar un millón por el pase de Darko Brasanac y otro medio en variables, de las cuales ya se materializaron algunas por valor de 100.000. El doble acabará en las arcas béticas por la salvación navarra, ya confirmada, por lo que el total por el serbio se acercará a los 1,5 kilos que pagarían los verdiblancos en su día. En total, 400.000 euros extra para Cordón en el mercado estival.