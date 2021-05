Pellegrini, sobre la "ansiedad" del Betis, el empate de Eibar o el regreso del público

El técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, se mostraba confiado en que el equipo verdiblanco pueda conseguir su objetivo de asegurar posiciones europeas, mañana ante el Huesca, valoraba en la previa del partido la temporada más vistosa y emocionante que recuerda y daba su opinión sobre el regreso del público a los estadios.



Cómo esta el vestuario tras el empate en Eibar

"El vestuario está bien. No he notado ninguna ansiedad en el plantel, está muy consciente e ilusionado de poder conseguir un logro que en un momento de la temporada nadie se esperaba. Veo muy centrado al plantel. Piensan en ganar el partido y no en otra cosa".

Lo de Eibar no afecta

"El resultado en Eibar fue resultado de un equipo que jugó su partido, hizo su fútbol en una cancha chica e intentamos contrarrestarlo. No tuvimos mucha posesión de balón pero no es fácil sacar los tres puntos en este tramo. El Betis hizo un partido para empatarlo, porque no dominó en la segunda parte. Como dije, el punto que sumamos nos permite depender de nosotros mismos y ahora tenemos que pensar en el próximo, con Huesca en casa. Esto se va a decir por un punto al final del campeonato"

Los cambios en Ipurua...

"No creo que tuvieran que ver los cambios con el resultado. Eso fue producto de un equipo que hizo su fútbol y un buen partido. No tuvimos mucha posesión de balón, pero no es sencillo lograr los puntos allí a estas alturas del campeonato. El compromiso del plantel nos llevó hasta aquí".

El físico después de tres partidos en siete días

"El plantel está al completo para este partido a excepción de Camarasa y Montoya. Tenemos a Carvalho, que no estuvo por un problema personal. Es lógico que con tantos partidos en el cuerpo tratemos de sacar el máximo provecho al plantel, por eso hicimos cambios, para mantener el nivel físico y futbolístico".

El Huesca, también necesitado

"El Huesca viene en una situación parecida. Ojalá podamos hacer un partido completo y marcar los goles necesarios para poder ganar el partido".

LaLiga más emocionante

"No recuerdo una Liga así, un campeonato tan igualado por tantas posiciones. Luchando por los descensos, la punta, Europa... Es una liga muy disputada con todos los inconvenientes que ha tenido por el tema de la pandemia. Ojalá sean todas las ligas así. Al final los logros se consiguen por un gol más o un gol menos. Es raro que haya tantos equipos involucrados en tantas luchas".

Público en las gradas

"La vuelta de público es muy positiva. Ojalá fuera una cantidad mayor. Y creo que debiera ser igual para todos los partidos, aunque supongo que habrá razones más importantes y que no se podrá según las zonas. Es un tema que no corrresponde analizarlo a los técnico. Nosotros tenemos que ver sólo cómo lo hace el equipo. No creo que sea una causa de disculpa para cualquier conjunto".

Valoración del año

"No hago valoraciones antes del final de la temporada. No se puede hablar de éxitos o fracasos antes de hacerlo. Veremos después. Pienso sólo en sumar tres puntos más y esperar a lo que hacen los rivales".