Bartra responde a los críticos, se moja sobre su futuro en el Betis y avala la llegada de Emerson al Barcelona

La temporada 2020/2021 ha sido un tobogán de emociones para todos los estamentos del Real Betis, en general, y para el central verdiblanco Marc Bartra, en particular. Comenzó como titular indiscutible para Pellegrini, con el equipo dejando la portería a cero y compitiendo a buen nivel, antes de comenzar a caer en picado a finales de año y resurgir, cual Ave Fénix, a partir de enero hasta acabar en Europa; con el zaguero catalán de regreso a la titularidad después de la ausencia por lesión más prolongada de su carrera y tras algunas actuaciones desafortunadas que le granjearon no pocas ni comedidas críticas.

De todo ello, de lo positivo pero sobre todo de lo negativo, ha sabido aprender Bartra, que ha pasado por los micrófonos del programa 'Más de Uno Sevilla', de Onda Cero para explicar cómo asume estas críticas, para mojarse sobre su futuro inmediato en el Betis, para avalar la llegada de su compañero Emerson al FC Barcelona (club en el que se formó el defensor heliopolitano) y para hablar del siguiente reto de una plantilla que no se conforma con jugar la nueva UEFA Conference League y quiere mantener su sexta plaza o auparse a la quinta para estar en la segunda máxima competición continental de clubes en la venidera 21/22.

"Hemos hecho una temporada importante para poder alcanzar el objetivo. El partido del sábado pasa a ser muy importante. Estamos ya en Europa, pero queremos más, queremos jugar en la Europa League el año que viene", ha señalado el central del Betis. "Estar lo más arriba posible es el objetivo ahora, a eso nos hemos comprometido todos conforme iban pasando las jornadas y veíamos que podíamos conseguirlo. Hemos hecho un gran año y a ver qué pasa, porque jugamos ante un equipo (el Celta) que también están en un gran momento. Dependemos de nosotros mismos y estamos donde queríamos estar", ha añadido.

En este sentido, Bartra no quiere hacer cuentas de los compromisos que deben afrontar la Real Sociedad, ante Osasuna, o el Villarreal, contra el Real Madrid: "Sólo nos fijamos en nuestro partido, que es lo que podemos controlar. Nos hemos ganado depender de nosotros mismos porque tenemos ganado el duelo particular con el Villarreal. Hemos competido con equipos que estaban hechos para competir en Europa con un grupo muy parecido al que teníamos el año pasado. El equipo se ha sabido reponer de todo y estamos con confianza".

"Ha sido una temporada en la que han pasado bastantes cosas: momentos muy buenos en la pretemporada y en el inicio, momentos más irregulares a nivel personal y de grupo y una época bastante dura para mí por la lesión y los problemas de la vesícula. Lo más importante es que he podido recuperar, quería llegar bien a este tramo final para ayudar al equipo a estar en Europa y se ha dado ese reto que me propuse", ha manifestado el jugador verdiblanco sobre el plano más personal y las críticas que ha recibido por algunas actuaciones.

"No me voy más allá de lo que piense el míster y el equipo. Hay que saber llevar las situaciones, en las buenas y en las malas. Con 30 años, con la experiencia que tengo y todo lo que he vivido, lo sé llevar de una manera que no me influya ni lo bueno ni lo malo. Como defensas, sabemos la responsabilidad que hay. Hay que ser fuerte mentalmente, saber reponerse y convivir con los momentos difíciles para dar la mejor versión", ha explicado sobre su manera de afrontar los momentos de dudas en su juego.

El central verdiblanco no piensa moverse del Betis y confía en disfrutar del pasaporte continental que tanto les ha costado conseguir. "Me quedan dos años de contrato. La verdad es que no pienso en otra cosa que no sea estar aquí, porque estoy muy bien. Ojalá que sea jugando en la Europa League el año que viene", ha expresado sobre sus planes a corto plazo y la remodelación de una demarcación en la que no estará Aïssa Mandi, ni probablemente Sidnei, pero sí Víctor Ruiz, con una oferta de renovación ya sobre su mesa.

En materia de salidas, en estos días de despedidas, Bartra también se ha referido a la inminente marcha de Emerson al FC Barcelona y ha avalado su calidad para hacerse un sitio en el siempre exigente once titular de los culés: "Es un jugador con muy buenas condiciones, es muy bueno cuando ataca, pero ha mejorado muchísimo en defensa. Es difícil de superar. Nos entendemos bien y ojalá que pueda hacer la pretemporada y pueda quedarse en el Barça. Ya se verá, pero sus condiciones son muy buenas".