Loren: su futuro, el Celta, Europa, Borja Iglesias...

El delantero del Betis Loren Morón no está pasando por su mejor momento como bético, a pesar del buen año de los verdiblancos, que este sábado se juegan en Balaídos el competir en la Europa League el próximo curso, una vez que ya tengan asegurada la Conference. Sobre ello, y ante las posibilidades de cambiar de aires este verano, se ha referido el marbellí en Radio Marca Sevilla. "Sería una decepción no entrar en la Europa League, sobre todo porque ahora depende de nosotros y lo tenemos bastante bien para estar en la Europa League. Quedar quintos o sextos es nuestro objetivo ahora mismo y dentro de que el objetivo de Europa ya está conseguido, no queremos quedar séptimos", explicó Loren, quien argumenta el cambio del conjunto verdiblanco en este 2021 de la siguiente manera: "Creo que como mejor se define esta temporada es diciendo Real Betis Balompié. Empezamos de una manera que creo que todo el mundo firmaría entrar en Europa y estamos terminando con la ambición de quedar quintos. Sabemos que si como empezamos hubiera estado el público nos podría haber venido bien para espabilar antes porque si por algo se caracteriza la afición es por ser exigente. Una montaña rusa toda la temporada y llegó este año que sólo hemos perdido dos partidos y hemos cerrado una jornada antes el objetivo de Europa. Y ahora, a rematarlo el sábado".

Sobre la mejoría defensiva eexperimentada por el Betis en la segunda vuelta, dijo: "La clave fue a raíz del partido de Osasuna en El Sadar. Veníamos de una mala racha, tuvimos muchas bajas por lesiones y covid, quedábamos disponibles cuatro gatos, y en ese partido hicimos un punto de reflexión todos y pudimos sacarlo mostrando coraje y garra. A partir de ahí fue el punto de inflexión diciendo 'oye, que somos el Betis y tenemos mucha calidad, pero si hay partidos aguerridos también los vamos a pelear y a ganar'. Ese fue el punto de inflexión para ser más serios, concentrarnos al 100% y el cambio ha sido brutal".



Junto a ello, Loren también se ha referido a otras cuestiones:



- La delantera del Betis: "Obviamente, todavía tenemos muchas cosas que corregir de cara al sábado y sobre todo año que viene, porque si este año ha sido exigente el que viene con Europa lo será más. Hay que corregir pequeños matices para que un partido que tenemos controlado no se nos vaya por fallos nuestros, pero hemos mejorado muchísimo defensivamente, y no sólo en la línea de defensa sino contando con que los primeros defensas somos los delanteros. Creo que es un poco de las dos cosas, mental y físico. En ataque nos ha faltado desde mi punto de vista elegir bien las últimas opciones y el último pase, y sobre todo alimentar más a los delanteros, que es verdad que tenemos jugadores de categoría, lleva pasando dos o tres años que tenemos mediapuntas de gran categoría como Canales, Fekir o Lo Celso, hay mucha calidad ahí, y quizás sí es eso. El equipo está en ello, pero no hay que renunciar a los delanteros y es uno de los matices que tenemos que corregir. No tengo duda de que lo haremos para el año que viene".

- Su temporada a nivel personal: "Desde que llevo en el primer equipo tuve un año que para mí era malo, pero si lo comparas con este es buenísimo. Al final es el aprendizaje que te llevas, situaciones que al futbolista no le gustan. Pero soy uno más del equipo. Mi situación es ésta, pero como la temporada del Betis, son montañas rusas, un día te odio y otro te amo. En eso estoy curado de espanto, pero sí es una temporada que espero olvidar pronto porque son situaciones que no gustan a los futbolistas. Pero tengo que agradecer a todos los compañeros el cariño y el apoyo que me están dando. Y a muchos aficionados, este año he notado mucho el calor de todos, que también me hace falta".

- Lastrado por el comienzo de temporada: "Son cosas que a principio de temporada te pesan. Soy el primero que me exijo y el primero que sabe cuándo ha fallado y cuando no. Eso a principio de temporada te pesa, pero luego ya no. Son diferentes motivos y un futbolista tiene que estar preparado para eso. Lo único que puedo hacer es trabajar en lo que en mí cabe y olvidarme de otras situaciones, que no se me pueda reprochar nada porque siempre voy a dar el trabajo para intentar mejorar como llevo haciendo todos estos años".

- El Celta y su interés el pasado enero: "Es verdad que cuando las cosas pasan, pasan por algo. Yo sé la situación en la que estoy ahora, pero seguía en el mercado, tanto de verano como de invierno. Surgió la opción del Celta, se barajó esa opción porque un futbolista quiere sentirse valorado y sobre todo jugar. No salió. A trabajar como he trabajado siempre en el Betis, yo aquí no estoy para nada mal, no estoy con las ganas de salir, pero siempre hay que buscar opciones de lo que sea mejor para uno. Estoy en mi casa, donde siempre he querido estar, han llegado ofertas muy fuertes por mí y he decidido estar aquí. Ya eso será en tiempo de verano, pero aquí estoy muy bien y esta es mi casa".

- Su futuro: "Durante todo el año uno escucha cosas que se echa las manos a la cabeza, como que lo tengo cerrado por un equipo y por eso no corro o que no tengo ganas de estar aquí, que me he peleado con todos los entrenadores que han pasado por aquí... Yo me quité de Twitter por lo mismo, porque no me estaba haciendo bien, y a partir de ahí estoy llevando mi vida bastante bien porque era algo que me estaba perjudicando en lo personal. Lo quité por la cantidad de barbaridades y tonterías que se estaban escuchando hacia mí, que son totalmente mentira. Son bulos que la gente se lo cree y al único que dañan es a ti. Todos los futubolistas quieren jugar, a ninguno le gusta estar en la situación en la que estoy, pero una cosa no quita la otra y yo voy a seguir intentando mejorar día a día con todos mis compañeros".

- La vuelta a Europa del Betis: "La línea que todos queremos es querer esa secuencia de entrar en Europa año a año y no tener tantos altibajos. Es una cosa de todos, de club, de jugadores, de que se hagan las cosas bien y, dentro de lo malo, son pocos años lo que hemos tardado en volver a Europa, que hace muchísimo tiempo que el Betis no lo hacía. Que realmente no está tan mal, pero con la cantidad de jugadores buenos que hay aquí tenemos que tener regularidad como la Real Sociedad y el Villarreal de estar luchando siempre por Europa".