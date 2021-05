Bravo se queda y mete en un 'lío' a Pellegrini

Desde el mes de enero, Colo Colo le había lanzado varias veces la caña a Claudio Bravo para tratar de repescarlo en este mercado estival. El hecho de que aún esté bien de forma pese a sus 38 años, de que el Betis tenga con contrato a cuatro porteros para la próxima campaña o que en ese momento fuera Joel Robles el que ocupara la portería verdiblanca hacían que la posibilidad fuera factible.

Sin embargo, Claudio Bravo volvió a lo grande, situándose como uno de los mejores activos de LaLiga en el tramo final, y se apresuró a aclarar públicamente que tenía dos años de contrato con el Betis; y que pensaba cumplirlos, independientemente de quien viniera a pelear con él por el puesto. Algo que ahora ha confirmado en su país, donde aseguraba su continuidad para la próxima campaña.

"No pretendía mover a mi familia por un año. Nos queríamos sentir estables, que mi familia se adaptara. Estar un año es instalarse y hacer las maletas para un nuevo destino, no es lo que yo quiero para mi familia, no es lo que me gusta. Quiero terminar de jugar sintiéndome lo más útil posible. Tengo 38 años, no sé si la genética me beneficia pero me siento como si tuviera 28. Siempre he vivido para mi trabajo y eso me ha ayudado a competir con esta edad a este nivel", indicaba en Radio Agricultura, donde daba otro motivo para seguir en el Betis: su futuro.

El portero verdiblanco quiere ser técnico cuando se retire y asegura estar aprendiendo mucho de Manuel Pellegrini. "Una de las razones por las que vine es porque Manuel vino al club. Quiero aprender de los grandes técnicos, por qué no seguir ese camino de ser dirigido por técnicos que me siguen enseñando. Estoy en una etapa donde quiero seguir aprendiendo, mejorar cosas para mañana y por qué no, llegar a ser técnico. Para eso debo estar con gente como Manuel, exitosa, distinta al resto, por algo ha estado en clubes poderosos, ha tenido éxitos que difícilmente pueda tener un técnico chileno", afirmaba el capitán de Chile, quien reconoce que no conocía a Pellegrini antes de recalar en el club de Heliópolis. "Los que hemos estado en este nivel y hemos llegado al éxito en grandes clubes sabemos que desde Chile cuesta mucho llegar y mantenerse. Me he llevado una sorpresa mayúscula al ver la clase de persona que es y te muestra por qué son exitosos. No lo conocía, nos habíamos enfrentado pero más allá de hablar 15 segundos no tuvimos más acercamiento como ahora. Espero poder seguir ayudándole", indicó.

Al tiempo, valoraba su primera campaña en el Betis y sacaba pecho por todo lo que este equipo ha conseguido. "Está siendo una temporada buena. Cuando vine al Betis sabía la esencia del club, la sensación del ambiente que se genera afuera, donde la presión es grande. El aficionado está muy encima para lo bueno y para lo malo. Quería disfrutar de estos últimos años en actividad en un lugar donde haya mucha pasión, no quería sentirme plano, no sentir nada a la hora de competir. Más ahora en pandemia. Y mira cómo funcionó todo, hace una temporada la pelea era por no descender. Queríamos meter al Betis donde debe estar, es un club grande, con grandes jugadores, una afición tremenda y debe estar donde estamos hoy. Junto con el Mónaco somos los equipos que menos hemos perdido en 2021. Es llamativo, quitando los equipos poderosos que son los que mejor se refuerzan. Eso demuestra cómo estamos trabajando, lo que está haciendo Manuel (Pellegrini) en el club es para destacar", añadió.

Aún les queda mañana la guinda y ya después, a pensar en la 21/22 y en el regreso a Europa. Aunque para Pellegrini también le llega el problema sobre qué portero ocupará la portería el próximo año: ¿El capitán de Chile, otro contrastado que jugará la Eurocopa con Portugal, uno de los arqueros con más futuro de España...?