La lista de convocados del Betis para Balaídos.

Tal y cómo ha adelantado Manuel Pellegrini en rueda de prensa, Sergio Canales no jugará frente al Celta y no está citado para dicho partido. El técnico chileno ha dado a conocer la nómina de convocados para el último duelo duelo liguero que disputarán este sábado y entre ellos no figura el centrocampista cántabro, que arrastras unas molestias en las últimas semanas.

Tampoco está entre los convocados Paul, que sigue tratándose de sus molestias en el tobillo y vuelve a la lista Montoya, ya recuperado. También repite el canterano Rodri, que fue titular en el último partido ante el Huesca.

Así, la lista de convocados al completo es la siguiente: Joel Robles, Montoya, Bartra, Víctor Ruiz, Juanmi, Fekir, Borja Iglesias, Tello, Sidnei, William, Álex Moreno, Loren, Joaquín, Guardado, Y. Fekir, Guido, Lainez, Emerson, Mandi, Aitor Ruibal, Bravo, Rodri, Dani Rebollo y Miranda.