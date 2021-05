(Parte 2) Entrevista ED a Borja Iglesias: 'Vende' a Loren, habla de penaltis y confianza... y del West Ham

Segunda parte de la entrevista con el delantero del Real Betis Borja Iglesias. El 'Panda' analiza para ESTADIO su espléndida racha en 2021, el cambio radical que supone respecto a sus primeros meses en Heliópolis y el contraste con el momento de Loren, a quien intenta devolver todo lo que dio durante la 19/20, con los roles cambiados. El gallego, lógicamente, habla de presente, pero también de futuro.

- Personalmente, quién le iba a decir que, tras un primer año y medio muy por debajo de lo que esperaba, iba a protagonizar un 2021 tan pletórico.

- La verdad es que me encuentro bien, con confianza, participando más y sintiéndome importante. El primer año y medio es cierto que fue complicado, sobre todo en cuanto a goles, rendimiento, continuidad, partidos jugados... Venía con unas intenciones, pero luego el fútbol te pone el camino y hay que recorrerlo, intentar superar los obstáculos que te ponen. No quería para nada estar a ese nivel y sí que me habría gustado estar el máximo tiempo posible como estoy ahora. Así que a intentar aprender de lo vivido y aprovechar los momentos para, a partir de ahí, crecer y ser cada día mejor.

- En cierta forma, la culpa es suya, porque su carta de presentación era un listón demasiado alto, quizás.

- Al final, cuando ha sucedido más de una vez, creo que no es casualidad. Hay muchas cosas detrás: mucho trabajo, la confianza, la capacidad ofensiva de los equipos en los que he estado, la facilidad en la que me he encontrado en situaciones para hacer gol... Yo sabía que tenía la capacidad para hacerlo, pero es cierto que no estaban saliendo las cosas. Lo hemos analizado, desde el club a los entrenadores que he tenido y yo, con el fin de poner la mejor versión de mí mismo para recuperar sensaciones. Ahora mismo, las tengo. Pero esto nunca sabes cuándo cambia y cuándo no, pero sí se sabe que, si trabajas y pones tu talento en beneficio del equipo, suelen salir las cosas. Estoy muy contento de cómo me está saliendo todo ahora.

- Curiosamente, se está mostrando infalible en una suerte que demanda la máxima confianza y seguridad, los penaltis.

- Sobre todo, que tengas la posibilidad de lanzarlos supone que haya confianza por tu parte, por la del entrenador y por la de los compañeros. Siempre, a lo largo de mi carrera, he lanzado penaltis. Sí que tuve en Zaragoza una época en la que fallé tres seguidos, pero no recuerdo haber fallado muchos más a lo largo de mi trayectoria. Es algo que me gusta hacer y entrenar. Soy bastante pesado durante la semana. Varios compañeros, como Juanmi, Loren, Sergio (Canales) a veces, nos quedamos a lanzar penaltis con los porteros y es algo que disfrutamos. Nos gusta analizar y estudiar cómo lo lanza cada uno y dónde intentan intuir los porteros que lo vamos a lanzar... Luego, como dices, es fundamental afrontarlos con confianza a la hora de lanzarlos.

- Aunque marcó en Pamplona un gol, que luego admitió que sólo fue rematar a puerta vacía, quizás el punto de inflexión llegó con el doblete en Copa ante la Real. No sólo por el momento, sino por la complejidad de ese doblete.

- Es cierto que el gol de Pamplona yo estoy para finalizar la jugada, aunque también la inicio. Fue un despeje creo que de Víctor (Ruiz) y yo hago la descarga, aunque al final la jugada es muy buena; cuando llego a rematar, sólo tengo que empujarla, porque tanto Nabil (Fekir) que juega para Aitor (Ruibal) y él que me escucha perfecto y me la da para empujarla... Es un gol relativamente sencillo. En los otros dos (de Copa) discrepo un poco en lo de la mentalidad, porque la mía fue siempre positiva. Intento iniciar y finalizar (las acciones de ataque) de la mejor manera posible, pero hay días en que la energía fluye y te sale. Esa mañana de la eliminatoria de Copa, me encontraba muy bien, porque también venía entrenándome muy bien. Cuando entré al campo, me sentí con mucha entereza desde el inicio. Hice varias jugadas en las que notas que te estás sintiendo a gusto. Y, encima, hice esos dos goles que te vienen muy bien a ti, al resto del equipo y a la gente que te está viendo, porque genera esa atmósfera tan buena para afrontar lo siguiente.

- Le enfocaban las cámaras tras el fallo de Loren ante el Huesca y se le notaba la empatía. Precisamente por haber pasado por lo mismo, ¿entiende mejor su mal momento? Hubo una época en la que era él el que la metía, como se dice vulgarmente, con el culo.

- No sólo el otro día, sino también en Ipurua y en muchos más partidos, cada vez que entra Loren nos da muchísimo y aporta muchas cosas. Está haciendo todo con mucho criterio, porque tiene un talento espectacular. Es, de los delanteros con los que he convivido, de los que más talento tiene. Claro que quiero que le salgan las cosas bien, que disfrute, que esté bien, porque, aparte de ser mi compañero, es mi amigo. Lo entiendo perfectamente, porque vivir esos momentos no es nada sencillo. Como hemos comentado, muchas veces no es tan sencillo como chutar a portería o finalizar las jugadas, sino que hay que hacer muchas cosas. Loren hace todo bien, pero no está teniendo esa suerte ahora mismo. Pero estoy seguro de que, en cualquier momento, se va a hinchar a meter goles y volveremos a disfrutar mucho de él. Porque él lo tiene claro y confía mucho en él, y trabaja para ello. Así, al final, as cosas vuelven. Cuando yo he estado en esa dinámica, él siempre me ha apoyado, así que yo voy a estar siempre para él, porque, insisto, aparte de mi compañero, es mi amigo.

- En esos casos, ¿es mejor no darle muchas vueltas o desconectar para no obsesionarse?

- Cada uno tiene su personalidad, su forma de ser y entenderlo. Él lo afronta con mucha naturalidad. Sabe que hay momentos en que las cosas salen peor de lo que te gustarían y que sólo queda trabajar, seguir aprendiendo de esas situaciones. Pero tiene un talento y una capacidad para hacer goles que es difícil adquirir. Loren lo tiene innato. Estoy seguro de que pronto le saldrá y disfrutaremos mucho. En cuanto al método para afrontarlo, cada uno lo intenta y lo entiende a su forma. Yo tuve momentos en los que pensaba que había que seguir adelante y trabajar, pero también otros peores en los que no terminas de encontrar la solución y no es cómodo, pero lo más importante es confiar en ti mismo, trabajar, arroparte con la gente que tienes alrededor. Así lo hacemos todos (con él); tenemos ganas de que él disfrute, porque eso va a ser bueno para el equipo.

- El buen momento de Borja Iglesias implica que se vuelva a hablar de la selección y que los equipos vuelvan a interesarse. Siempre es más fácil que haya pretendientes cuando se firma un 2021 espectacular. El último que ha sido, según la prensa inglesa, es el West Ham. ¿Eso se mira, aunque sea de reojo y con satisfacción por el halago?

- Pues me acabo de enterar; no lo había leído ni sé cuándo ha salido. Es verdad que, cuando te encuentras en situaciones en las que estás haciendo goles, salen noticias de este tipo. A día de hoy, estoy centrado en el Betis, en hacer mi trabajo lo mejor posible, en este fin de semana. En el futuro no puedo decir qué pasará, pero a día de hoy estoy muy contento aquí. Tenía muchas ganas de venir al Betis y rendir como lo estoy haciendo ahora, intentar aportar mucho al club, y mi intención es seguir haciendo lo mismo.