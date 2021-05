Pellegrini: "Canales no va a jugar, no estará en la convocatoria"

"Canales no va a jugar ante el Celta, no estará en la convocatoria".

"Canales no va a jugar ante el Celta, no estará en la convocatoria". UESyndication.

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, ha descartado la presencia de Sergio Canales, que no se ha ejercitado hoy con el grupo, para el partido de este sábado ante el Celta. "Del plantel están prácticamente casi todos en condiciones de poder actuar, ya se incorporó Montoya, pero no Paul que sigue con un golpe en el tobillo. Canales no va a poder actuar mañana, no está al 100% y no estará en la convocatoria", ha dicho el chileno.

El preparador verdiblanco ha explicado cuáles son esos problemas que le impedirán jugar en Vigo: "Sergio ya venía arrastrando unas molestias en el tendón, en la parte de atrás. Le costaba entrenar todos los días, intentamos pararle un par de días en semana pero en cada partido que jugaba le fue aumentando el dolor, necesitaba cuidado más que exigirle".