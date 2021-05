Pellegrini, el 'palo' de Fekir, el campeón de Liga y la planificación de la próxima temporada

Además de repasar la situación de la enfermería, donde ha confirmado que no podrá contar con Canales para la última cita liguera en Vigo, Manuel Pellegrini también ha analizado en la previa del choque de Balaídos cómo llega su plantilla. "Lo preparamos de la misma manera que todos los partidos de la temporada, sobre todo en los últimos cuatro meses, con ambición de poder conseguir un logro y esperamos que mañana se vea reflejado en el campo ante un muy buen rival", ha explicado.

Una situación envidiable: "Es una ilusión que hemos concretado nosotros desde el mes de diciembre. Ahí tuvimos un cambio importante, nos sobrepusimos y eso da un doble mérito al plantel para concretar ahora una ilusión, ya estamos en Europa el próximo año, si me lo dicen hace cuatro meses lo hubiéramos firmamos todos, pero queremos más".

Fekir, fuera de la lista de Francia: "Me alegro por los que están convocados por las selecciones, los técnicos son los que al final deciden, lo lamento por los que no están como Nabil, que hizo una buena temporada pero esto tiene que ser motivo de ambición y exigencia personal, le va a obligar a rendir más para estar en una selección como Francia. Lo lamento por él pero no le va a perjudicar".

Emery ha dicho que jugará en Madrid con un ojo en la final: "Yo creo que todos los que salen al campo salen a ganar. Es cierto que el Villarreal tiene una final muy importante pero es un plantel preparado. Es fundamental no depender de ellos, lo importante es depender de nosotros, así no tenemos que mirar al otro partido. No podría meterme en la mente de Emery para saber cómo van a afrontar el partido pero saldrán a ganar, no tengo dudas".

El Celta del 'Chacho' Coudet: "Dio un paso de gigante con el 'Chacho', cuando llegó estaban en descenso y ha tenido un repunte en la tabla. Me alegro por él porque tiene un gran futuro y viene a triunfar a Europa, seguro que querrán acabar la temporada ganando".

Balaídos con público: "No es una justificación si no logramos ganar el que haya 2.500 personas. No creo que sea una causa directa a lo que uno se pueda agarrar si hay un mal resultado".

La planificación de la próxima temporada: "Veremos la planificación en cuanto a nombres cuando terminemos. En este momento no lo tengo en la cabeza porque estoy preocupado en terminar esta temporada primero. El lunes me preocuparé de la próxima temporada, sólo pienso en ganar el último partido. El lunes ya veremos el resto".

Quién ganará LaLiga: "Es difícil saber el futuro, se ha perdido muchas ligas en el último partido, el Atlético ha sido más regular pero mientras las matemáticas den opciones al Madrid es difícil saber. Prefiero no dar resultados porque el fútbol da muchas sorpresas".