Cordón: "No hay que hacer un Betis nuevo, pero hay tres competiciones y apretaré para fichar" RBB

Antonio Cordón, director deportivo del Real Betis, no es de los que se prodigan en los medios. Ni siquieras en los que gestiona el propio club. Cauto y prudente, al extremeño no le gusta el protagonismo. No obstante, este sábado era el momento de hacer una excepción; sobre todo porque, además de las muchísimas connotaciones que la clasificación europea del equipo tiene para su trabajo directo, quería dedicarle este alegre final de la 20/21 a la afición.

"Estoy muy contento, muy ilusionado y, sobre todo, por la afición que nos apoya siempre. Se lo debíamos y no le podíamos fallar", señalaba en los medios oficiales del Betis, donde consideraba que el partido en Balaídos ha sido "un reflejo de la temporada".

"Nos hemos ido reponiendo a todas las adversidades, hoy se nos habían puesto muy mal las cosas. Sólo los grandes equipos se levantan con un 2-0, con toda la presión que había y sabiendo que el Villarreal iba ganando. Hemos confiado y estamos muy contentos", ha agregado Cordón.

El director deportivo cree que este premio se lo merecen "todos". En la pregunta que le hacía Juan Bustos se nombraba a directiva, plantilla y entrenador y Cordón lo hizo extensivo a la afición: "Esto es un trabajo de todos y un exito de todo el beticismo. Todos hemos participado y debemos sentirnos partícipes. Nosotros hemos trabajado pero hemos sentido siempre su apoyo. Desde la directiva a la plantilla o los encargados de material, los jardineros, los de prensa... Todos".

Cordón pedía entre bromas que le dejen "disfrutar de esto" ante los requirimientos para saber cómo va la planificación de un curso con LaLiga, la Copa del Rey y la Europa League (no Conference, y eso le da más margen económico al pacense): "No hay que hacer un nuevo Betis. Viene una nueva temporada con tres competiciones y hay que hacer las cosas muy bien. Contamos con un grupo muy bueno de jugadores y tenemos una cantera que viene pegando muy fuerte".

"Tenemos que seguir dando pasos hacia adelante en una situación económica muy mala y estamos obligados a acertar en las incorporaciones que haya. Espero que podamos hacer varias. Apretaré un poquito (al presidente) para hacer incorporaciones, pero ahora hay que disfrutar de este momento. El club seguirá trabajando porque el club no para", concluía Cordón, que volvió a brindar una enésima dedicatoria a su familia "y al bético" que le ha hecho "sentir su calor". "Era importante. Que Sevilla se tiña de verde, que es lo que toca"