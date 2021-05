La nota de Ángel Haro al 'EuroBetis' y un deseo: "Que esta felicidad nos acompañe más a menudo"

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, ha sacado pecho por el tobogán de emociones que ha acabado con la remontada en Balaídos y la clasificación para jugar la Europa League. El equipo verdiblanco ha derrotado al Celta (2-3) y ha mantenido la sexta posición de la tabla, después de ser séptimo durante muchos minutos y llegar a saborear un rato la quinta plaza.

Lo importante, el pasaporte para la Europa League, está conseguido y Haro ha querido "dar la enhorabuena a todos los béticos". "Momentos como los que hemos vivido hoy ratifican el trabajo que estamos haciendo", señaló en los medios oficiales de la entidad de las trece barras, donde reconoció que lo ha pasado mal.

El presidente del Betis ha admitido haber sufrido demasiado. En los últimos años, en general; en este temporada, en concreto, y en el partido en Vigo, en particular: "El encuentro se puso muy complicado y lo he pasado muy mal. También por algunas decisiones arbitrales que hubo por ahí y que no estaban de todo claras".

Ángel Haro fue preguntado por el bellísimo tanto de libre directo (el primer tanto de falta del Betis este curso) que ponía el 2-2 y que fue marcado por un jugador cuya calidad nadie discute, pero sí la intermitencia de su brillo. "El golazo de Fekir... pero han sido todos, hoy todos se merecen un 10", se ha limitado a señalar.

"Se trabaja para esto. Nos tiene que acompañar más esta felicidad. Lo que le digo a la afición es que disfrute. Me acuerdo de los seres queridos que están en el cuarto anillo. Y de la afición, que nos ha seguido apoyando en un año también muy difícil para ellos. Tenemos que remar todos juntos", concluyó el máximo dirigente del Betis.